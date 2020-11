2. november 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Kto bude mať šťastie v láske a komu hrozia ostré hádky?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 2. - 8. novembra 2020?

Baran

V zamestnaní si počas tohto týždňa dokážete plniť všetky vaše pracovné povinnosti bez problémov. Cítite spokojnosť, preto si dávajte pozor na vaše zdravie – prechladnutie, aby vám to nenarušilo všetky vaše ostatné aktivity. V oblasti citov a lásky vám v priebehu týchto dní nebeská obloha naozaj praje. Preto si dobre premyslíte, ako túto priazeň využijete. Nedajte sa zlákať k niečomu lacnému, pretože by ste to neskôr mohli oľutovať.

Býk

Prvá polovica tohto týždňa bude na vašom pracovisku pokojná a pohodová. No počas jej druhej časti sa snažte, pretože máte vysokú šancu si kariérne výrazne polepšiť. V súkromí, hlavne v citovej oblasti, budete trochu rozhodení hlavne vy, čo ste v stabilných vzťahoch. Máte spoľahlivých partnerov, ale budete vystavení aj záujmu iných nápadníkov, nápadníčiek, preto veľmi rozumne zvážte každý váš krok a rozhodnutie, aby ste si pre chvíľkový flirt nenarušili vaše doteraz dobré a bezproblémovo fungujúce vzťahy.

Blíženci

Toto je ten správny čas, počas ktorého by ste mali zapojiť všetky vaše schopnosti a využiť všetky možnosti. Máte príležitosť v rámci vašej pracovnej pozície postúpiť o veľký krok smerom nahor a máte ideálne podmienky na finančné investície. Tak neváhajte a pustite sa do toho. Tento týždeň ste naozaj na vlne úspechu a celkovej spokojnosti, pretože aj v osobnom živote sa nemáte na čo sťažovať. Aj v tejto oblasti vášho života vám všetko vychádza.

Rak

Od pondelka do štvrtku sa v zamestnaní môžete venovať aj naozaj vážnym a ťažkým projektom. Všetko dokážete zvládať bez problémov. Ale v piatok si vezmite radšej voľno, pretože hrozí, že by ste v tento deň pokazili aj to dobré, čo ste doteraz dosiahli. V súkromí to budete mať naopak. Celý piatok, ale aj celý víkend sa vám darí hlavne v oblasti citov a lásky. Vaše rodinné aktivity vám vychádzajú presne tak, ako ste si to naplánovali a predstavovali.

Lev

Mali by ste sa tešiť, pretože tento pracovný týždeň vám prináša iba úspech a uznanie. Vaše investície sa vám vracajú zo ziskom a aj v rámci vašej kariéry máte istý postup. Počas stredy a štvrtku by ste si mali nájsť dostatok času na vašich partnerov aj napriek tomu, že ste pracovne vyťažený. Oplatí sa vám to a už v priebehu nadchádzajúceho víkendu môžete očakávať, že vám to vaše polovičky oplatia spôsobom, ktorý bude pre vás naozaj veľmi príjemný.

Panna

Patríte k najpracovitej­šiemu znameniu celého zverokruhu, ale aj tak, by ste mali počas týchto dní ešte viac zvýšiť vaše úsilie, pretože máte nesmierne silnú podporu hviezd, či už v rámci vašej kariéry, ale aj v rámci vašich finančných investícií. Využite to maximálne ako dokážete. Počas tohto týždňa sa naozaj nebudete mať na čo sťažovať, pretože aj v osobnom živote sa vám všetko darí. Taktiež aj v rodine je všetko fajn. S partnermi si užívate novú iskru.

Váhy

Prvá polovica tohto týždňa nebude vo vašom zamestnaní ničím zaujímavá. Naopak, v priebehu jej druhej polovice by ste mali zabrať ako najviac dokážete, pretože vesmír vám praje či už v postupe na lepšiu pozíciu, ale aj vo finančných investíciách. Vy, čo ste v stabilných partnerstvách, budete trochu rozhodený, pretože okrem zvýšeného záujmu o vás zo strany vašich polovičiek, budú o vás prejavovať záujem aj iní. Takže o nápadníkov nebudete mať núdzu. Preto buďte rozvážni. Nepokazte si niečo.

Škorpión

Aj tento týždeň budete musieť čeliť nepriazni určitých ľudí vo vašom okolí, ktorí sa vám budú snažiť rôznymi spôsobmi narúšať vaše snahy, ale stačí len nevšímať si ich a zvládnete všetko, čo ste si na tieto dni naplánovali, či už v oblasti kariéry, alebo vo finančných transakciách. Je to len a len na vás ako sa k tomu všetkému postavíte. V oblasti citov a lásky sa vám bude dariť hlavne v stredu a v nedeľu. Na svojej strane máte totiž priazeň celého vesmíru v tejto oblasti vášho života.

Strelec

Jupiter, vládnuca planéta vášho znamenia, podporuje šťastie, ale aj peniaze. A presne v ich duchu sa bude niesť celý váš pracovný týždeň. Takže sa nemusíte nejako zvlášť prepínať vo vašich snahách. Iba čo by ste riskovali fyzické, ale aj psychické vyčerpanie, ktoré by viedlo k celkovému vášmu onemocneniu. Počas štvrtku a piatku vám nebeská obloha praje v oblasti lásky a citov. Neobávajte sa preto dovoliť si ich prežiť celou vašou osobnosťou.

Kozorožec

Očakávajte, že počas celého týždňa na pracovisku budete iba veľmi ťažko zvládať problémy a prekážky, ktoré vám budú brániť plniť si vaše povinnosti. Preto by bolo chybou, ak by ste sa do ich riešenia snažili použiť vaše kozorožie rohy. Iba by ste ešte viac všetko skomplikovali. V oblasti lásky vám hviezdy prajú. Nové lásky, upevnenie stálych partnerstiev. No je tu určitý problém v tom, že je minimálne diskutabilné, či si vôbec uvedomujete, čo vám v tejto oblasti vášho života vesmír ponúka.

Vodnár

Tento týždeň sa z pracovného hľadiska poriadne potrápite. Nie preto, že by ste nezvládali vaše povinnosti, ale keďže ste vzdušné znamenie a konkrétne to vaše je víchor, chceli by ste všetko naraz a hneď. Snažte sa zachovať pokoj a pohodu. Všetko príde postupne. Do toho všetkého sa pridá už hneď v pondelok hádka medzi vami a vašimi partnermi, ktorú sa vám podarí ako tak dať do poriadku až v priebehu nadchádzajúceho víkendu.

Ryby

Ak máte v zamestnaní naplánovanú nejakú dôležitú prácu, alebo rokovanie, tak sa to snažte stihnúť počas prvej polovice tohto týždňa, pretože počas druhej budete mať pochmúrnu náladu, a to vám bude robiť problém byť sústredený. V citovej oblasti to bude v priebehu týchto dní ako na hojdačke. V utorok a v stredu budete plný lásky a nehy a cez víkend zase budete mať doslova náladu do všetkého a do každého rýpať v snahe vyvolať ostrú hádku.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk