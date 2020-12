7. december 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ktoré znamenie má pri sebe najviac neprajníkov?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 7. - 13. decembra 2020?

Baran

V priebehu tohto týždňa sa môžete v zamestnaní snažiť najlepšie ako viete, aj tak vám to nebude nič platné. Proste to nepôjde. Ale nemusíte byť v strese, pretože zo strany vašich nadriadených máte naďalej ich dôveru a podporu. V osobnom živote budete počas týchto dní v pokušení flirtovať a byť neverní vašim partnerom. Dobre si premyslite, či vám to za to stojí riskovať doteraz dobre fungujúce partnerstvo za niečo chvíľkové a nepodstatné.

Býk

Aj na vašom pracovisku je cítiť sviatočnú vianočnú atmosféru. Máte dobrú náladu, ste v pohode a to sa veľmi pozitívne prejavuje aj na vašich pracovných výkonoch a výsledkoch. V súkromí si spoločne s partnermi môžete v utorok naplánovať romantický večer. Nebeská obloha je vám naklonená v oblasti lásky a citov. Ale aj zostávajúce dni vám prinášajú spokojnosť, príjemné zážitky a harmóniu v kruhu vašej rodiny.

Blíženci

Od pondelka do štvrtku sa v zamestnaní potrápite a k tomu vám budú robiť vrásky na čele aj nedostatočné financie. Až v piatok si budete môcť vydýchnuť. V tento deň stihnete dohnať všetko zameškané a aj finančne si prilepšíte. V pondelok a v utorok vám hviezdy prajú v oblasti partnerského spolužitia. Máte príležitosť vašim polovičkám otvorene prejaviť všetko, čo sa spája s prejavmi vašich citov k nim. Nadchádzajúci víkend prežijete v pokojnej atmosfére v kruhu rodiny a priateľov.

Rak

Do stredy sa na pracovisku snažte porobiť všetko čo je dôležité. V tieto dni máte priazeň hviezd na vašej strane aj vo finančných transakciách. Prinesú vám očakávané zisky. V partnerskom, ako aj v rodinnom spolužití, máte pred sebou krásne dni, ktoré budú naplnené láskou a harmóniou. Do príprav na vianočné sviatky nebudete musieť nikoho presviedčať. Všetci sa sami od seba budú snažiť pomôcť vám v nich.

Lev

Tento týždeň vám v zamestnaní vychádza všetko priam úžasným spôsobom na čo siahnete. Jediné, čo vás bude mrzieť, je to, že sa budete cítiť finančne nedocenení za všetky vaše dobré výsledky. Ale to vám nepokazí náladu ani odhodlanie užívať si spoločne s vašimi najbližšími všetky tie milé predprípravy na vianočné sviatky. Zvlášť v piatok a v sobotu spoločne pri nich zažijete veľa zábavy a smiechu.

Panna

Pondelok až štvrtok vás bude v zamestnaní trápiť, že vám vaše pracovné aktivity nebudú vychádzať podľa vašich plánov a predstáv. To má, bohužiaľ, negatívny dopad aj na všetky vaše finančné aktivity. Až v piatok budete mať možnosť dať všetko do poriadku k vašej spokojnosti. V súkromí by ste mali pondelok a utorok venovať vašim partnerom. Vesmír vás podporuje vo všetkých aktivitách súvisiacich s láskou. Aj ostávajúce dni budú príjemné.

Váhy

Vianočná atmosféra ovládla už aj všetkých vašich nadriadených a spolupracovníkov na vašom pracovisku a tá sa pozitívne odzrkadľuje aj na vašej nálade, ale aj výkonoch a výsledkoch. V osobnom živote vám utorok prináša príjemné chvíle v spoločnosti vašich partnerov, ktoré sú plné prejavov citov a lásky. V podobnom duchu budú prebiehať aj zostávajúce dni, ktoré si budete užívať aj s celou rodinou a priateľmi.

Škorpión

Vaše pracovné povinnosti sa vám darí plniť, ale iba s vypätím všetkých hlavne psychických síl, pretože máte okolo seba veľmi veľa neprajníkov, ktorí vám zámerne vytvárajú prekážky vo všetkých vašich aktivitách. Našťastie, v súkromí máte pri sebe vašich oddaných partnerov, ktorí vás nielen milujú, ale sú pre vás oporou a istotou. Preto by bolo fajn, ak by ste sa im počas víkendu za ich podporu odmenili niečím, čím by ste im prejavili vašu vďačnosť.

Strelec

Je pred vami naozaj pracovne nepriaznivý týždeň. Nedarí sa vám, ste z toho podráždení a nervózni a na pokoji vám nepridáva ani to, že u vašich nadriadených sa smerom k vám prejavujú isté náznaky nespokojnosti a nedôvery. V osobnom živote vám, naopak, vychádza všetko tak, ako to vám vyhovuje, ale nedokážete sa z toho tešiť, pretože sa nedokážete uvoľniť a stále myslíte na vaše problémy a neúspechy v zamestnaní. Skúste sa premôcť.

Kozorožec

Celý tento pracovný týždeň ste nervózni a roztržití a to sa negatívnym spôsobom prejavuje aj na vašich výkonoch a výsledkoch. V osobnom živote ste spokojní, ale to neznamená, že aj vaši partneri to vnímajú rovnako. Mali by ste sa preto zamyslieť nad tým, pretože to, čo vyhovuje vám, nemusí vyhovovať ľuďom okolo vás. Snažte sa preto premôcť a v priebehu nadchádzajúceho víkendu dokážte vašim polovičkám, že sú pre vás dôležití a že ich milujete.

Vodnár

Všetko, čo budete v zamestnaní robiť, vás bude stáť veľa námahy a energie, ale, našťastie, máte v sebe dostatok síl a odhodlania, ktoré vám pomôžu zvládnuť všetky prekážky. V osobnom živote sa v piatok snažte venovať všetok váš voľný čas vašim partnerom, pretože už nejaký čas majú pocit, že si ich dostatočne neceníte a nevšímate, čo by vám v priebehu soboty mohli dať aj patrične najavo nepríjemným spôsobom.

Ryby

Pripravte sa na to, že na pracovisku budete riešiť len samé prekážky a problémy. To isté očakávajte aj vy, čo podnikáte v súkromnom sektore. Naopak, v osobnom živote si vy, zadaní, užívate príjemné chvíle v spoločnosti vašich partnerov a vy, nezadaní, ktorí túžite po láske, budete ju mať. Preto v priebehu nadchádzajúceho víkendu nezostávajte doma, ale vyberte sa niekam do spoločnosti. Čo tak napríklad navštíviť vianočné trhy?

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.