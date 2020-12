5. december 2020 ELA Magazín Darčeky podľa znamenia zverokruhu: Astrologička Valika Polčicová radí, s ktorými zabodujete

Aj vy ste často v situácii, keď dotyčnej osobe neviete čo kúpiť, lebo "všetko už má"? Vezmite si na nákup pomôcku zo zverokruhu.

„Nič nepotrebujem, všetko už mám.“ Počuť túto vetu od osoby, ktorej sa rozhodujete niečo kúpiť, vám rozhodne nepridá na nálade. Trafím sa do vkusu? Neskončí to v koši či neposunie to dotyčný ďalej, len aby sa zbavil vašej darovanej haraburdy?

Ak máte obavy, že priateľovi, šéfovi či kamarátke vyberiete darček, ktorý sa nebude páčiť, zjednodušte si výber – vyberajte podľa znamenia.

Nie je nič horšie, ako venovať čas a (neraz aj posledné) peniaze zháňaním niečoho, nad čím obdarovaný len zo zdvorilosti poďakuje. Ale vám je jasné, že ste netrafili do vkusu, čo vás sklame.

Valika Polčicová, ktorá sa venuje astrológii vyše tridsať rokov a pravidelne čitateľom Dnes24 prináša aj týždenný horoskop, má charakteristiku znamení zverokruhu už v malíčku.

U koho zabodujete s knihou, kto dáva prednosť drahým značkám a komu kúpiť spotrebič? Známa astrologička pre vás pripravila niekoľko vianočných tipov.

Baran 21.3. – 20.4.

Barani sú nároční, ťažko ich potešiť. Majú radi originálne, značkové darčeky. Ak im chcete urobiť radosť, vyberte niečo kvalitné do auta alebo kvalitnú elektroniku. Pri Baranoch je jedno isté: Ak im neulahodíte, zistíte to na prvý pohľad. Baranov často trápia bolesti kolien a kĺbov, vhodným darom je prípravok proti týmto bolestiam. Ženy poteší šperk či kvalitná voňavka.

Býk 21.4. – 20.5.

Väčšina Býkov je pôžitkárska a romantická, ale nepotrpia si na okrasné vecičky, na ktoré bude padať prach. Milujú Vianoce, preto je pre nich atmosféra sviatkov najviac. Ak nemáte na drahé šperky, poteší ich praktický hrnček na kávu, poháre, prírodná kozmetika či kupón na masáž. Ženy poteší čokoľvek do domácnosti naozaj hocičo: hoc aj prívesok v tvare srdiečka, hlavne, že je z lásky.

Blíženci 21.5. – 20.6.

S Blížencami sa spája kreativita, pohyb a komunikatívnosť, preto ich potešia veci hravé a použiteľné. Blíženci sú najväčší čitatelia z celého zverokruhu. Zabodujete dobrou knihou či poučným CD alebo jazykovým kurzom. Ženy dajú jednoznačne prednosť knihe, najlepšie kriminálke zo zdravotného prostredia. Miluje tiež kvalitné a luxusnejšie oblečenie, takže sa zamerajte na drahšie značky, alebo módnych návrhárov.

Rak 21.6. – 22.7.

Toto je najrodinnejšie znamenia a Rakov úprimne poteší hocičo. Hlavne, že ste na nich mysleli. Tomuto znameniu patrí kov striebro: strieborná retiazka, prívesok, hodinky… Ženy milujú starožitnosti. Ideálnym darom, ak nemáte veľký rozpočet, je čokoľvek do domácnosti: pomôcky na pečenie, kvalitné závesy, obliečky, sušička bielizne.

Lev 23.7. – 22.8.

Levy sú veľmi nároční, aj keď akože nie :-) Majú v láske okázalosť, lesk a luxus. Jednoznačne darček zo zlata. Ak na to nemáte, tak aspoň niečo originálne, im ušité na mieru. Muža potešia luxusné hodinky, kvalitný zapaľovač, drahšia fľaša alkoholu alebo extravagantná elektronika. Žene kúpte drahý parfum, dovolenku alebo luxusnú kabelku, s ktorou sa môže pochváliť kamarátkam.

Panna 23.8. – 22.9.

Panny sú praktické, na to nezabúdajte. Dôraz kladú nie na kvantitu, ale kvalitu. Muža potešia hodinky alebo organizér v koženom obale či kvalitná cestovná taška. Ženy – všimnite si, čo im chýba napríklad v kuchyni a domácnosti – riad, poháre, vysávač? Nič nepokazíte prírodnou kozmetikou s nádychom exotiky.

Váhy 23.9. – 23.10.

Váham vládne Venuša, planéta lásky a umenia. U muža zabodujete pekným elegantným pulóvrom, ženy potešia krásne šaty, negližé, šperky. Môžu to byť aj maličkosti, len nech sú to darčeky pekne zabalené a nech je ich veľa.

Škorpión 24.10. – 22.11.

Škorpiónom je ťažko vyhovieť. Všímajte si počas roka čo také im chýba, o čom snívajú. Opatrne z nich vytiahnite, čo by si želali na ježiška. Muž sa poteší gastronomickej ochutnávke jedla či doplnkom, ktoré môže nosiť: hodinky, kvalitný opasok, kravata, kvalitná košeľa. U ženách je to podobne.

Strelec 23.11. – 21.12.

Strelci majú bohatú fantáziu a dbajú o svoj vzhľad. Potešíte ich kvalitným pulóvrom, blúzkou a najmä hodinkami – kvalitnými. Muž Strelec sa zaujíma aj o najnovšie technológie a preto sa poteší novému telefónu, inteligentným hodinkám. Ak nemáte peniaze nazvyš, vymyslite mu adrenalínový zážitok. Ženy taktiež poteší niečo zážitkové, ale aj pekný šperk, negližé.

Kozorožec 22.12. – 20.1.

Kozorožci sú veľmi praktickí a potešia sa každému takému darčeku. Tak ako pri Pannách, všimnite si, čo im v domácnosti chýba a smelo sa ich opýtajte, čo by si priali. Ženy si sami povedia, čo si prajú. Potešíte ju poukazom na nákup oblečenia či kozmetiky. Muž Kozorožec ocení každú inovatívnu elektroniku do domácnosti alebo do záhrady.

Vodnár 21.1. – 18.2.

Vodnárom treba vyraziť dych! Ak majú auto, a je jedno, či je to muž alebo žena, kúpte im nejaký originálny doplnok: masážnu podložku pod zadok a na chrbát. Muži majú radi kvalitný alkohol, napríklad whisky. Ženy majú nesmierne rady prekvapenie, a to je ťažké. Skúste napríklad poukaz na wellness. Nech je to napríklad niečo s vodou: dovolenka pri mori, potápačský kurz či poukaz do kúpeľov.

Ryby 19.2. – 20.3.

Ryby hovoria, že nič nepotrebujú, len krásne Vianoce. Nie je to celkom pravda. Ľúbia veľa drobnejších darčekov. Mužov potešia hoc aj ponožky či pohodlné košeľa do práce. Ženy krásna bižutéria, nové oblečenie, topánky, tenisky alebo pohodlné papučky.