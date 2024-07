17. júl 2024 TOS Cestovanie U našich južných susedov vytvorili impozantné kukuričné BLUDISKO: Trúfli by ste si? VIDEO Má päť kilometrov a cesta zo štartu do cieľa by mala trvať približne hodinu. Ak sa nestratíte.

„Ako vo filmovej adaptácii románu Stephena Kinga Kukuričné deti sa môžete cítiť pri návšteve bludiska na štyri a pol hektárovom kukuričnom poli na okraji obce Kiszombor v župe Csongrád-Csanád,“ opisuje atrakciu u našich južných susedov web Travelo.hu.

Cesta od štartu do cieľa tohto päťkilometrového bludiska trvá približne hodinu, ak sa odvážlivec počas nej nestratí.

Na obzore len modrá obloha

Tohtoročný labyrint navrhla Éva Prónai, trvalo jej to približne 30 hodín. Uličky na kukuričnom poli sú široké jeden a pol metra, odchýlky sú maximálne desaťcentimetrové. Jedinými pomocníkmi pri razení cesty boli motyky a metre.

Výška kukurice dosahuje a miestami aj presahuje dva a pol metra, takže návštevník vidí okrem nej len modrú oblohu. Počas cesty ho čakajú aj prekvapenia.

Oceňujú námahu

Labyrint je možné navštíviť do zberu kukurice. Podľa predbežných plánov to vychádza tak, že do 20. augusta. „Prosíme, príďte vo večerných hodinách, aby ste si chránili svoje zdravie,“ avizujú v týchto dňoch správcovia bludiska kvôli horúčavám.

„Rok čo rok je to lepšie, niečo navyše. Nemusíte míňať obrovské milióny na atrakciu. Dajú sa tu stráviť síce len nejaké dve hodiny, ale ľudia, ktorí tu žijú a pripravujú to, to považujú za dôležité. Patrí im veľké uznanie,“ zhrnula za mnohých návštevníkov Krisztina.

Kiszombor je maďarská obec, ktorá má len necelé štyri tisícky obyvateľov. Keď budete mať cestu okolo, najmä všetky dobrodružné povahy, môžete sa zastaviť a zažiť neobyčajné dobrodružstvo.

Pozrite si bludisko z vtáčej perspektívy v pripojenom vi­deu.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: Dnes24.sk