Ukončí chodec Matej Tóth kariéru? Ale kdeže, všetko ja INAK!

Slovenský chodec Matej Tóth ešte neplánuje ukončiť kariéru a pokúsi sa kvalifikovať na OH 2020 v Tokiu, ktoré preložili na budúci rok.

Predĺženie kariéry pripustil v relácii RTVS, venovanej jeho víťazstvu na 50 kilometrov na olympijských hrách v Riu de Janeiro 2016.

Najprv zvažoval koniec

Po odložení hier v Tokiu pre pandémiu koronavírusu Tóth uviedol, že uvažuje aj o konci kariéry. Účasť na OH zatiaľ nemá istú, podľa portálu atletika.sk musí ešte splniť kvalifikačný limit na úrovni 3:50:00 h. Alternatívou je zmestiť sa vo svetovom rebríčku do 60. miesta štartujúcich päťdesiatkárov. Na to mu stačí dosiahnuť aj jeden kvalitný výkon v doplnkovej disciplíne na 20 km, keďže do renkingu sa mu stále počíta strieborná päťdesiatka na ME 2018 v Berlíne.

Chceli, aby pokračoval

K pokračovaniu vyzvali 37-ročného zverenca Mateja Spišiak priamo vo vysielaní fanúšikovia i viaceré športové osobnosti. „Nedá mi to nechať všetky tieto povzbudzujúce vyjadrenia len tak. Povzbudzujúce slová ma počas celej kariéry, aj v zložitom období, posúvali dopredu. Ak mi bude zdravie slúžiť, a ak mi to okolnosti dovolia, spravím všetko, aby som sa na olympiádu do Tokia pripravil. Samozrejme, ak tam pôjdem, tak s jediným cieľom a to uspieť čo najlepšie. Na každom tréningu v príprave na Tokio, keď mi to nepôjde podľa predstáv, si spomeniem na tieto odkazy,“ povedal Tóth v RTVS.

Jeho úspechy

Matej Tóth je úradujúci olympijský šampión na 50 km z Ria de Janeiro 2016. Zlato získal i na MS 2015 v Pekingu a je aj dvojnásobný vicemajster Európy (2014, 2018). V prípade, že sa chodec VŠC Dukla Banská Bystrica do Tokia kvalifikuje, bude to jeho piata olympiáda. V rokoch 2004 v Aténach a 2008 v Pekingu šliapal pod piatimi kruhmi dvadsiatku, v Londýne 2012 mal premiéru na 50 km a skončil na výbornom 5. mieste. Pre slovenskú atletiku to bola prvá olympijská zlatá medaila v ére samostatnosti od roku 1993, pripomenul oficiálny portál Slovenského atletického zväzu (SAZ).

