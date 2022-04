22 Galéria Zdroj: Oľga Chirkova Ukrajinka Oľga našla útočisko pri Nitre: Tvorí prekrásne veľkonočné kraslice, FOTO Oľga spolu s dcérou ušla pred vojnou na Ukrajine a dočasne býva neďaleko Nitry. Teší sa na chvíľu, keď sa na Slovensko bude môcť vrátiť, ale už ako hosť a nie utečenec a za všetko poďakovať.

Ukrajinka Oľga našla útočisko pri Nitre: Tvorí prekrásne veľkonočné kraslice, FOTO Oľga spolu s dcérou ušla pred vojnou na Ukrajine a dočasne býva neďaleko Nitry. Teší sa na chvíľu, keď sa na Slovensko bude môcť vrátiť, ale už ako hosť a nie utečenec a za všetko poďakovať.

Oľga Chirková žila s rodinou v meste Ternopiľ na Ukrajine. 24. februára sa však aj ich život kompletne zmenil.

Jej príbeh sme spoznali vďaka Jozefovi Czakovi z Nitrianskych Hrnčiaroviec, ktorý jej s rodinou poskytol útočisko.

Oľga je umelecká maliarka a speváčka. Na Ukrajine má svoju vlastnú rockovú kapelu „Those Who Fall Up“, ktorú vedie 26 rokov. Okrem toho, že spieva, píše aj vlastné texty. Maľbu, ktorej sa venuje, aj vyštudovala.

Našťastie, o jej tvorivosť ju vojna nepripravila. V novom dočasnom domove vytvorila krásne veľkonočné kraslice a skrášlila aj knižnú búdku v Štitároch. O tom, ale aj o strachu, ktorý s rodinou prežívala po vypuknutí vojny, nám porozprávala v rozhovore.

Čo sa dialo vo vašom meste po vypuknutí vojny a kedy padlo rozhodnutie odísť?

24. februára na moju krajinu zaútočilo Rusko. V tento deň sa život každého z nás zmenil na hotový horor. Po celej krajine sa začali ozývať letecké nálety, po ktorých nasledovali výbuchy. Veľa času sme stratili behaním do protibombového krytu. Popri oknách sa mi tiahla nekonečná kolóna áut s utečencami z tzv. hotspotov. Na druhý alebo tretí deň za mnou prišli sestry z Kropyvnyckého – mesto na východnej Ukrajine, so sedemmesačným bábätkom. Utiekli pred ostreľovaním. A opäť sme boli nútení utiecť do protibombového krytu, už všetci spolu, s dieťaťom a mačičkou. O deň moje vyčerpané sestry išli ďalej z Ukrajiny. Nemali sme v pláne opustiť rodný Ternopiľ, nieto ešte Ukrajinu, ale okolnosti boli také, že sme boli nútení utiecť.

Ako ste sa dostali na Slovensko a do Nitry?

Jeden z hudobníkov našej kapely Vasilij bol na začiatku vojny v Nitre na služobnej ceste. S mojou dcérou Janou a s jeho manželkou a dvojročnou dcérkou, sa nám za ním podarilo odísť na Slovensko. Cesta bola dlhá a náročná. Po 10 hodinách státia v rade na hraniciach nás čakal Vasilij a jeho slovenský priateľ Jozef Czako. Spolu s manželkou Martinou nás prijali u nich doma. Od prvej minúty až doteraz máme všetko, čo k životu potrebujeme. A čo je najdôležitejšie – lásku a súcit. Starostlivo nás obklopili, aby sme sa tu cítili bezpečne a milovaní. Sú to ľudia s mimoriadne veľkým srdcom. Slovensko vo všeobecnosti prejavilo veľký súcit k dnešnej tragédii Ukrajincov, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy. To vyvoláva úprimnú vďačnosť a hlbokú úctu k pravde, k bratskému ľudu a ku každému Slovákovi jednotlivo.

Keď som sa rozprávala s Jozefom, u ktorého teraz bývate, hneď vyzdvihol ako krásne spievate a maľujete. Vytvorili ste aj úžasné veľkonočné kraslice. Kto prišiel s týmto nápadom?

Keď sa Jozef dozvedel, že maľujem, hneď ma vyzval, aby som na Veľkú noc niečo nakreslila. Kúpila som husacie vajíčka a Martina ma zobrala do obchodu na výzdobu a tam sme zobrali všetok potrebný materiál na výrobu veľkonočných dekorácií. Nafotili sa prvé vzorky vajíčok a ľudia začali objednávať. Áno, s pomocou kamarátov z Nitry Jozefa a Martiny som si mohla privyrobiť prácou vo svojom odbore.

