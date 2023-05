Zdroj: facebook.com/Ružinov - ECHO Ružinovčanov UNIKÁTNY záber z bratislavskej bytovky: VZÁCNY vták si vegetil na klimatizácii! Neuveriteľná fotka z hlavného mesta. Keď si myslíte, že v Bratislave nemôžete natrafiť na nejakého "dravca", tak ste na omyle. 30. máj 2023 han Rôzne

30. máj 2023 han Rôzne UNIKÁTNY záber z bratislavskej bytovky: VZÁCNY vták si vegetil na klimatizácii! Neuveriteľná fotka z hlavného mesta. Keď si myslíte, že v Bratislave nemôžete natrafiť na nejakého "dravca", tak ste na omyle.

Mnohí tvrdia, že medzi panelákmi nie je žiadna príroda, či zvieratá, mimo tých, ktoré ľudia chovajú v bytoch. Tento názor vyvracia fotka zo sociálnej siete. V skupine Ružinov – ECHO Ružinovčanov sa objavil záber sokola.

„Podarilo sa mi mobilom odfotiť Sokola v Ružinove – cez okno tak, aby som ho nevyplašil,“ uviedol na Facebooku pán Daniel.

Okamžite sa pod príspevkom našli milé komentáre. „Nádhera, krása, je úžasný, je to krásavec,“ píšu členovia skupiny. No, ako to už býva na Slovensku zvykom, objavili sa aj negatívne komentáre. „O.ierajú autá, preč s takou háveďou,“ uviedol pán Peter. Lenže, okamžite ho ďalší ľudia sfúkli.

„Človeče, buďte rád, že sa podarí vidieť niečo vzácne v blízkosti domova… Ale tak asi nemáte vzťah k zvieratám,“ inteligentne mu odpovedal Dávid.

Zdroj: bratislava.dnes24.sk