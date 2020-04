28. apríl 2020 Zo zahraničia Trump povedal, že má správy o zdraví Kim Čong-una

Americký prezident Donald Trump v pondelok uviedol, že má správy o zdravotnom stave severokórejského vodcu Kim Čong-una, no odmietol uviesť bližšie podrobnosti.

Zjavne tak potvrdil, že Kim stále žije, informovala v noci na utorok agentúra AFP. O jeho zdraví sa totiž už niekoľko dní šíria špekulácie.

Na otázku novinárov, či má nové informácie o Kimovom zdravotnom stave, Trump odpovedal: „Áno, mám veľmi dobrú predstavu, ale teraz o tom nemôžem hovoriť. Prajem mu len všetko dobré“.

Dostane sa z toho?

„Dúfam, že je v poriadku,“ uviedol prezident na tlačovej konferencii v Bielom dome. „Viem, ako sa mu darí, relatívne povedané,“ povedal.

Médiá podľa jeho slov budú o Kimovi „pravdepodobne počuť už v blízkej budúcnosti“.

Fámy o Kimovom zdraví sa začali šíriť po tom, čo sa vodca 15. apríla nezúčastnil na dôležitej udalosti – na spomienkových oslavách pri príležitosti 108. narodenín svojho starého otca, zakladateľa Severnej Kórey Kim Ir-sena.

Kto by ho nahradil?

Vnuk Kim je treťou generáciou tejto rodiny, ktorá vládne Severnej Kórei, a túto udalosť od svojho nástupu k moci ešte nikdy nevymeškal. Kim (36) prevzal moc po svojom otcovi Kim Čong-ilovi, keď ten koncom roka 2011 zomrel.

Severokórejské štátne médiá sa od 15. apríla vôbec nezmienili o Kimovom zdraví ani o jeho pracovných aktivitách, hoci dodali, že dostal od krajín zo zahraničia niekoľko pozdravov.

V pondelok severokórejská štátna televízia uviedla, že Kim poslal poďakovanie robotníkom a predstaviteľom v turistickom rezorte Samdžijon na východe KĽDR, kde stavajú domy.

Kim Čong-un je absolutistický vodca krajiny s programom na vývoj jadrových zraní, preto je jeho zdravie predmetom veľkého záujmu v regióne i celosvetovo. Keby sa s ním niečo stalo, viedlo by to k nestabilite v Severnej Kórei.

Kim verejne neoznačil svojho nástupcu a to vyvoláva otázky, kto by prevzal vedenie v Severnej Kórei, keby ťažko ochorel alebo zomrel. Mnohí odborníci vravia, že pravdepodobne by to bola jeho už teraz vplyvná mladšia sestra Kim Jo-džong, ktorá by udržala pri moci túto dynastiu. Ďalší experti tvrdia, že by možno vzniklo kolektívne vedenie cez členov Kimovej rodiny.

