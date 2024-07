24. júl 2024 Krimi ÚTOK medveďa! Šelma uhryzla cyklistu do nohy, previezli ho do nemocnice Zranenia dolnej a hornej končatiny utrpel v stredu 34-ročný cyklista, ktorého napadol medveď na lesnej ceste v Šútove v okrese Martin.

Potvrdila to žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová. Obyvateľov polícia žiada o zvýšenú opatrnosť pri pohybe v prírode.

Útočil na cyklistu

Podľa informácii TV JOJ medveď uhryzol muža do nohy. Po zraneniach bol prevezený do nemocnice. Na mieste boli hasiči, záchranári aj policajti.

Nešťastie sa stalo na známom turistickom chodníku, ktorý vedie až na Chatu pod Chlebom. Podľa prvotných informácii išlo o dvoch súrodencov- brata a sestru, ktorí išli bicyklami.

V časti Zajacová na nich vybehla medvedica, ktorá podľa sestry mala pri sebe tri mláďatá. Muža uhryzla do nohy, okrem zranenia končatiny má aj škrabance. Zranený cyklista bol prevezený do nemocnice do Martina.

Po medveďovi pátrajú

Oznámenie o útoku medveďa na cyklistu prijali z tiesňovej linky 112 v podvečerných hodinách. „Po príchode policajnej hliadky na miesto bolo zistené, že medveď hnedý napadol muža počas jazdy na bicykli. So zranením dolnej a hornej končatiny bol prevezený do nemocnice,“ konkretizovala Kremeňová.

Ubezpečila, že bol vyrozumený aj Zásahový tím pre medveďa hnedého, ktorý na mieste robí ďalšie opatrenia. „Polícia poskytla zásahovému tímu súčinnosť pri pátraní po medveďovi, ktorého sa nepodarilo nájsť,“ dodala hovorkyňa.

Podľa zástupcu hovorcu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Richarda Bolješika vyslali k zranenému jednu ambulanciu rýchlej zdravotnej pomoci. „Záchranári po prvotnom ošetrení previezli muža s otvorenými ranami predkolenia do Univerzitnej nemocnice Martin,“ konkretizoval.

Od začiatku roka do 1. júla eviduje Štátna ochrana prírody 793 hlásení o výskyte a strete medveďa s človekom. Z toho 37 jedincov eliminovali členovia zásahového tímu a poľovné združenia.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24/TASR