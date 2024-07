15. júl 2024 Zo Slovenska Ako sa brániť pred ÚTOKOM medveďa? Ochranári RADIA, čo robiť pri strete so šelmou Medveď podľa slov ochranárov reaguje útokom alebo agresívnym prístupom častejšie voči ľuďom, ktorí sú pri stretnutiach aktívni.

Stretnutie s medveďom nemusí vždy znamenať, že zaútočí. Je dôležité správne vyhodnotiť situáciu a uvedomiť si, že správanie človeka má výrazný vplyv na to, ako bude medveď reagovať. Medveď vztýčený na zadných nohách sa snaží získať lepší prehľad, nie je to agresívna pozícia. Štátna ochrana prírody (ŠOP) SR o tom informovala na svojom webe.

Medveď v sebaobrane

„Medveď reaguje útokom alebo agresívnym prístupom častejšie voči ľuďom, ktorí sú pri stretnutiach aktívni (priblížili sa s cieľom lepšej fotografie, pokúsili sa medveďa odplašiť), v porovnaní s tými, ktorí sú pasívni (sledovali, boli ticho, pomaly ustupovali),“ priblížili ochranári.

Pri nečakanom strete s medveďom, na bližšie ako 100 metrov, odporúča ŠOP zväčšiť vzdialenosť od medveďa. Netreba však utekať, pretože to by mohlo vyprovokovať prenasledovanie. Apeluje, aby sa ľudia k medveďovi nikdy nepribližovali, a to aj v prípade, ak sa zdá byť pokojný. Človek by mal dať medveďovi vedieť o svojej prítomnosti tým, že sa mu prihovorí pokojným hlasom. Taktiež by sa mal vyhnúť pohľadu priamo do očí, pre zviera je to znak agresie. „Nestrácajte ho však z dohľadu a cúvajte späť smerom, odkiaľ ste prišli. Nerobte prudké pohyby, neotáčajte sa k medveďovi chrbtom a nebežte,“ radia ochranári.

Medveď v sebaobrane niekedy urobí výpad, varovanie, aby sa človek vzdialil. Ak sa stretne s nevhodnou reakciou zo strany človeka, výpad sa môže podľa ŠOP vystupňovať do útoku. Ochranári podotkli, že väčšinou sa končí skôr, ako dôjde k fyzickému kontaktu.

Ako sa brániť?

„Ak medveď naozaj zaútočí a zdá sa, že dôjde k fyzickému kontaktu, poprední odborníci odporúčajú pasívnu obranu: ľahnúť si na brucho tvárou k zemi, ramenami a rukami si chrániť hlavu a krk, ostať bez pohybu (hrať mŕtveho), až pokiaľ medveď neodíde,“ uviedla štátna ochrana prírody. Doplnila, že ak medveď človeka prevráti, je potrebné znova sa dostať do pôvodnej polohy, aby mal brucho a ostatné životné orgány chránené pri zemi. „Brániaci sa medveď väčšinou prestane útočiť, keď zistí, že už nie ste hrozbou,“ skonštatovali.

ŠOP tvrdí, že s medveďom netreba v žiadnom prípade bojovať. Pokus o boj by mohol situáciu len zhoršiť. Medvede sú oveľa silnejšie a rýchlejšie ako ľudia a aktívna obrana by mohla predĺžiť útok a zvýšiť pravdepodobnosť vážneho zranenia, uviedla.

