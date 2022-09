2 Galéria Zdroj: Dobrý Ježko Užite si jeseň pri samozbere v slovenských sadoch V Dunajskej Lužnej, Veselom pri Piešťanoch, v Dvoroch nad Žitavou aj v Uhrovci si práve teraz môžete užiť samozber kvalitného lokálneho ovocia s celou rodinou. Miestni ovocinári ponúkajú popri samozberoch aj aktivity, ktoré potešia aj tých najmenších, ako jazdu na koni či traktore. 30. september 2022 Tlačové správy

30. september 2022 Tlačové správy Užite si jeseň pri samozbere v slovenských sadoch V Dunajskej Lužnej, Veselom pri Piešťanoch, v Dvoroch nad Žitavou aj v Uhrovci si práve teraz môžete užiť samozber kvalitného lokálneho ovocia s celou rodinou. Miestni ovocinári ponúkajú popri samozberoch aj aktivity, ktoré potešia aj tých najmenších, ako jazdu na koni či traktore.

2 Galéria Zdroj: Dobrý Ježko

Čo vás čaká na samozbere?

Ak ste na samozbere ešte neboli, prinášame vám zopár užitočných informácií. Na samozber si môžete priniesť vlastné debničky, košíky a iné prepravky alebo si ich viete kúpiť pri pokladni. Nezabudnite si ich však najskôr odvážiť, aby vám odrátali hmotnosť pri platení. Môžete dostať lístok, ktorý si starostlivo odložte. Väčšinou sa dá v sade požičať kárička alebo zberový fúrik pre uľahčenie nosenia. Nezabudnite si vziať aj jablká, ktoré padli na zem a nemiešajte jednotlivé odrody jabĺk. Poškodené jablká sa zvyknú odkladať nabok. Dôležitá je vhodná obuv a oblečenie aby sa predišlo úrazom. Na samozbery si môžete priniesť aj vlastný rebrík alebo vám ho požičajú priamo v sade, no väčšinou to nie je nutnosť, pretože stromy sú nižšieho vzrastu.

Tipy pre skladovanie

Na to, aby nám ovocie vydržalo čerstvé až do ďalšej sezóny, musíme spomaliť jeho metabolizmus. Je viacero spôsobov, ako sa to dá urobiť. Niektoré parametre, ako napríklad teplotu, vieme zabezpečiť aj v domácich podmienkach. Dôležité je vybrať správne odrody na skladovanie. Aby vám ovocie vydržalo čo najdlhšie, odložte ho do pivnice alebo do chladničky, prípadne nájsť najchladnejšiu časť domu či bytu s čo najmenším prístupom svetla a dostatočným vetraním. Na skladovanie sú vhodné len nepoškodené, neotlačené jablká. Nezabudnite úrodu jabĺk pravidelne kontrolovať a nahnité či poškodené kusy odstráňte, aby sa nákaza nešírila na ostatné jablká.

Zdroj: Dobrý Ježko

Kam sa vybrať na samozber

Prinášame vám prehľad jednotlivých samozberov v kocke. Informácie sa môžu líšiť vzhľadom na sviatky a kapacity sadov. Pre aktuálne informácie sledujte webstránky jednotlivých sadov alebo ich sociálne siete.

Samozber Boni Fructi biosad v Dunajskej Lužnej a samozber Boni Fructi sad v Miloslavove

Informácie na:

https://www.dobryjezko.sk/…skej-luznej/

https://www.facebook.com/Dobryjezko/

Emilove sady

Informácie na:

https://www.emilovesady.sk/

https://www.facebook.com/…oveSady1966/

Plantex sad Veselé pri Piešťanoch

Informácie na:

https://www.plantex.sk/

https://www.facebook.com/plantex.sk/

https://www.instagram.com/plantexvesele/

Samozber POMI v Látkovciach

Informácie na:

https://pomi-sk.eu/

https://www.facebook.com/profile.php?…

Samozber Bioplant – Ostratice

Informácie na:

https://www.bioplant.sk/

https://www.facebook.com/bioplantsk/

Samozber Fructop – Ostratice

Informácie na:

https://www.samozberjablk.sk/

Príďte si obrať čerstvé jablká priamo zo slovenských sadov a zažiť pravú atmosféru plnú chutného slovenského ovocia, ktorému sa čerstvosťou ani kvalitou žiadne iné nevyrovná.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: Dobrý Ježko