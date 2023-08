Zdroj: Unsplash.com Užite si kúpanie bezpečne: ZABUDNITE na alkohol a skoky do vody si dobre PREMYSLITE Horúčavy lákajú k vode. Na to, aby ste sa bezpečne vrátili domov, treba dodržať niekoľko dôležitých zásad. 13. august 2023 Rôzne

13. august 2023
Užite si kúpanie bezpečne: ZABUDNITE na alkohol a skoky do vody si dobre PREMYSLITE
Horúčavy lákajú k vode. Na to, aby ste sa bezpečne vrátili domov, treba dodržať niekoľko dôležitých zásad.

Pri kúpaní netreba podceňovať svoje sily, dôležitou zásadou je tiež nepiť alkohol. V rámci prevencie počas letných mesiacov to pripomína hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) Alena Krčová.

Varuje tiež pred kúpaním sa počas búrky či skokmi do neznámej vody.

„Nikdy sa nekúpte na otvorených vodných plochách počas búrky, prípadne ak sa blíži. Hrozí zasiahnutie bleskom. Nebezpečné sú aj skoky do vody. Keď skáčete do vody, v ktorej nevidno dno, nepoznáte hĺbku, prípadne sa v nej môžu nachádzať rôzne predmety, riskujete ťažké úrazy až s fatálnymi následkami,“ uviedla.

Pozor na deti!

Záchranári tiež odporúčajú kúpanie len v zdravotne vyhovujúcej vode. Vchádzať by do nej mali ľudia pomaly, aby sa vyhli teplotnému šoku. „Nevchádzajte do nej s otvorenými ranami, infekčným ochorením alebo horúčkou,“ dodali.

Pri malých deťoch netreba zabúdať na bezpečnostné ochranné prvky ako rukávniky alebo vesta. Krčová zdôrazňuje, že deti treba mať pri vode stále na očiach. „Malé dieťa sa môže utopiť aj v plytkej vode, a to ani nie za minútu,“ upozornila.

Ako zachrániť topiaceho sa?

V prípade záchrany topiaceho treba podľa záchranárov vždy dbať na vlastné zdravie, dôležité je najmä zavolať tiesňovú linku 112 alebo 155. Topiaceho možno z vody dostať napríklad konárom alebo veslom, aby sa mal čoho chytiť. „Ak nereaguje, je potrebné dostať ho z vody aj bez pomôcok,“ dodala hovorkyňa. Po vytiahnutí osoby z vody treba začať s kardiopulmonálnou resuscitáciou­ (KPR).

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR