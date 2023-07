Zdroj: TASR/DPA Nenechajte si pokaziť dovolenku CHOROBOU: Urobte týchto pár vecí predtým, než vyrazíte! Pred cestou na letnú dovolenku sa treba oboznámiť so situáciou v destinácii a možnými zdravotnými rizikami. Hygienici radia, čo nepodceniť. 8. júl 2023 Magazín Cestovanie

8. júl 2023 Magazín Cestovanie Nenechajte si pokaziť dovolenku CHOROBOU: Urobte týchto pár vecí predtým, než vyrazíte! Pred cestou na letnú dovolenku sa treba oboznámiť so situáciou v destinácii a možnými zdravotnými rizikami. Hygienici radia, čo nepodceniť.

Zdroj: TASR/DPA

V prípade cesty do krajiny s nízkym hygienickým štandardom sa pred odchodom odporúča aj návšteva lekára. Vhodné je tiež zistiť, či sú pre destináciu odporúčané nejaké špeciálne očkovania. Apelujú na to odborníci z Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Prieskum ešte pred odchodom

„Zaujímajte sa o dostupnosť pitnej vody, fungovanie zdravotnej starostlivosti a informácie o výskyte vážnych infekčných ochorení, ako sú napríklad ebola či marburg alebo malária. Zistite si, kde sa nachádzajú miestne nemocnice či lekárne. Ak užívate lieky, uistite sa, že si ich so sebou vezmete v dostatočnom množstve,“ priblížila vedúca odboru surveillance infekčných ochorení ÚVZ SR Júlia Adamčíková.

Návšteva lekára

Chronicky chorí pacienti, osoby so špeciálnou liečbou či diétou alebo rodičia s malými deťmi by mali pred cestou do zahraničia navštíviť ošetrujúceho lekára.

„Oboznámte ho s účelom cesty, trvaním predpokladaného pobytu, typom ubytovania a spôsobom stravovania,“ odporučil hlavný hygienik SR Ján Mikas. Lekár môže podľa neho pacientom poskytnúť základné informácie o odporúčaných liekoch na samoliečbu, dôsledkoch cesty na zdravotný stav, očkovaniach, prevencii niektorých ochorení či o spôsobe obmedzenia rizík ochorení v zahraničí.

Ľudia by si tiež nemali zabudnúť zbaliť cestovnú lekárničku. Jej obsah závisí od destinácie, dĺžky pobytu a dostupnosti zdravotnej starostlivosti.

