Zdroj: Facebook.com/Vrakuňa Bratislava PODIVNÝ vianočný stromček v hlavnom meste: Zožal hejty, VÝSMECH, ale aj veľký potlesk Stromček, ktorý v týchto dňoch zdobí Podunajské Biskupice, zožal vlnu hejtu. Našlo sa však aj nemálo ľudí, ktorým sa nedokonalosť páči. 8. december 2022 KAW Regióny

Väčšina ľudí zastáva názor, že najmä na Vianoce musí byť všetko tip-top dokonalé a bez chybičky krásy. V Podunajských Biskupiciach však majú mnohí iný názor. Patria k nim pravdepodobne aj ľudia, ktorí vyberali stromček na tohtoročný advent v mestskej časti.

Účes Marge Simpsonovej

Vlnu vášne vyvolal pred dvomi rokmi vianočný stromček, ktorý postavili na Hviezdoslavovom námestí. Mnohí ho vtedy označovali za nepodarok, dokonca ho prirovnávali k účesu Marge Simpsonovej zo známeho seriálu. Vtedajšia starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová sa však nenechala vykoľajiť a kritikom odkázala, že svet nie je dokonalý. Vysvetlila, že stromček nedosiahol svoj symetrický vzrast, lebo mu v tom bránil ľudský výtvor – dom. Písali sme o tom TU.

„Polovičný“ stromček

Niečo podobné sa teraz stalo v Podunajských Biskupiciach, kde stromček vyzerá, ako by mu chýbala druhá polovica. „Ten stromček vyzerá, ako by tam byť ani nechcel,“ napísal pod jeho fotografiu na sociálnej sieti Marek. „Je ako by to ho ťahali až z lesa po zemi,“ dodáva Martin.

„No a čo ?! Nesmieme diskriminovať telesne znevýhodnené stromčeky,“ myslí si Mimi. Ďalší napísali, že vyzerá, akoby časť z neho odfúkol tajfún. Alana sa zas zhrozila: „A čo sa mu stalo? Mali ho dať jednou stranou ku stene, vyriešili by situáciu.“

Viktor si myslí, že pri výbere stromčeka zrejme chceli ušetriť za osvetlenie, a preto je akoby „polovičný“. Mnohí píšu, že ich stromček pobavil a nezdržali sa smiechu.

Moderný a nádherný

Druhá polovica diskutujúcich však ihličnatého velikána vehementne bráni. Najviac lajkov zožal názor Richarda, ktorý si myslí, že každý stromček si zaslúži šancu. „Tento stromček nie je dokonalý, rovnako ako my ľudia. Poukazujeme na jeho nedostatky a pritom sami nie sme dokonalí. Stromček môže byť vo svojej podstate nádherný podľa toho, v akom uhle sa na neho pozeráte,“

„Moderné účesy a moderný stromček. Hlavne, že majú stromček. Koľko ľudí, čo predávajú stromčeky, také vyhodia do koša? Som rád, že ho použili namiesto vyhodenia. Klobúk dole,“ pridal sa ďalší diskutujúci.

Zuzana si myslí, že každý vianočný strom je krásny. „Určite bol v niekoho záhrade roky s láskou opatrovaný … len trošku už vyrástol svoje miesto …a teraz darovaný,“ píše Zuzana.

Stromček sa páči aj Anne, ktorá ma pochopenie pre nedokonalosť: „Ja si veľakrát vyberiem s dcérou práve nedokonalý stromček …skláňam sa aj tomuto, za lepší vzduch, ktorý vďaka nemu roky bol.“

Nuž tak je to vždy – koľko ľudí, toľko názorov. Zostáva veriť, že aj takýto nedokonalý stromček vyčarí deťom úsmev na perách a rozžiari ich oči. A nielen deťom!

Zdroj: Dnes24.sk