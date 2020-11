27. november 2020 Tlačové správy V čase pandémie sa hazard presúva do onlinu

Ľudia sa hier a zábavy nevzdali ani v karanténe. Vo veľkom sa presunuli z kamenných herní do online prostredia.

Pandémia nového koronavírusu nepriniesla iba zatvorenie fitnescentier či divadiel, ale aj menšiu návštevnosť herných prevádzok. Najnovšie údaje však napovedajú tomu, že ľudia sa hier a zábavy nevzdali ani v karanténe. Hrať neprestali, presunuli sa na internet.

Presun do digitálneho sveta

Hráči sa vo veľkom presunuli z kamenných herní do online prostredia. Významný nárast hráčov v online priestore potvrdila aj hovorkyňa Národnej lotériovej spoločnosti Tipos Ivana Skokanová. „Napríklad v prípade online číselných lotérií evidujeme až dvojnásobok hráčov oproti plánu,“ informovala. Viac hráčov zaznamenal Tipos aj v eKasíne. „V tejto oblasti ide o 60-percentný nárast v počte hráčov na internetovom portáli spoločnosti oproti plánu,“ uvádza Skokanová.

Zahrať si môže každý

Údaje uvádzané spoločnosťou Tipos však konečné číslo hráčov v online priestore nepredstavujú. Po tom, čo bol v januári 2020 monopol Tiposu zrušený, sa trh so slovenskými online kasínami pomerne rýchlo rozrástol. Aktuálne na Slovensku pôsobí celkovo 6 súkromných online kasín. Rozmach online hrania má ale aj svoju odvrátenú stránku, tvrdí Asociácia zábavy a hier. „Posledné roky neustále počúvame z úst kresťanských aktivistov alebo populistických politikov, že zákaz herní vyrieši problémy patologického hrania. Roky hovoríme, že je to holý nezmysel a nič sa nezmyslenými zákazmi nevyrieši, akurát sa polovica hráčov presunie do čiernych herní a druhá polovica bude hrať doma na smartfóne alebo tablete,“ uvádza Lukáčová. Vysvetľuje, že pri vstupe do každej kamennej herne sa každý musí preukázať občianskym preukazom a týmto ľuďom nie je hranie umožnené. V prípade online kasín či stávok však pokojne môžu hrať aj maloletí ak na overenie konta použijú občiansky preukaz svojho rodiča. Do kamennej herne pritom ani len nesmú vstúpiť.

Regulácia namiesto zákazu

Asociácia zábavy a hier upozorňuje na online hranie aj v súvislosti s novelou zákona o hazardných hrách, ktorá vstúpila do platnosti od 1. novembra. „Pandémia nám ukázala, kam by sa hráči presunuli napríklad aj v prípade plošného zákazu hazardu, ktorý kvôli novej legislatíve reálne hrozí vo viacerých mestách. To je dôkazom, že sa namiesto zbytočných zákazov treba upriamiť na zdravú reguláciu,“ uzatvára Lukáčová.

(PR) – Za obsah a fotografie zodpovedá objednávateľ tejto správy

Zdroj: AZAH