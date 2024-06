21. jún 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska V Európe to bude DRSNÉ: Prichádzajú búrky, lejaky a hrozia aj TORNÁDA! Čo hrozí Slovensku? Na Európu sa rúti poriadne nebezpečné počasie. Ako bude na Slovensku?

Slovensko v posledných dňoch zasiahla vlna horúčav, kedy sa teploty dostávali k hranici +35 °C. Dokonca sme už zaznamenali aj prvú tropickú noc. Európou však prechádza studený front.

Hrozia aj tornáda!

„Silné búrky už stihli urobiť škody v Nemecku, kde ohrozili aj futbalové Euro 2024. Oveľa tragickejšie skončilo vyčíňanie počasia v susednej Českej republike, kde po páde stromu prišla o život jedna osoba,“ píše iMeteo.sk.

Silné búrky sa naprieč Európou očakávajú aj v piatok. Extrémne búrky sa očakávajú v Česku, Nemecku, Poľsku a na severe Talianska. Sprevádzať ich bude silný vietor, lejak a veľké krúpy. Varuje pred tým predpovedná služba Estofex.

„Estofex dodáva, že na severe Talianska nie sú vylúčené ani silné tornáda,“ píše server.

Ako bude na Slovensku?

V piatok sa prechodne do našej oblasti obnoví prílev veľmi teplého, pôvodom tropického vzduchu. Prevládať bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Bude veľmi teplo (od +29 °C do +34 °C), no v horských oblastiach sa výnimočne môžu vyskytnúť prehánky.

Očakáva sa bezvetrie alebo slabý, na juhozápade a postupne miestami aj inde prevažne južný vietor (3 až 7 m/s).

„Numerický model ICON či slovenský Aladin odhadujú príchod búrok z Rakúska a z Moravy nad západné a severozápadné časti Slovenska už okolo 21:00 až 23:00 h,“ píše iMeteo.sk.

Detailnejšie numerické modely však odhadujú, že búrky by mohli nad naše územie doraziť až v sobotu ráno, prípadne počas popoludnia. „Časová odchýlka je tak aktuálne až na úrovni okolo 12 hodín, čo je veľmi veľa. Aj od presného načasovania bude závislá konečná sila a intenzita búrok. Zhoda však panuje v tom, že búrky na naše územie určite dorazia,“ dodáva server.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk