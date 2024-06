21. jún 2024 ELA Magazín Cestovanie Slováci NALETELI na ubytovanie v Chorvátsku: Podvodníci lákajú na LACNÉ dovolenky Rok čo rok sa Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) a Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) stretávajú so sťažnosťami dovolenkárov.

Žiaľ, nie sú to len sťažnosti o tom, že im meškalo lietadlo či na poslednú chvíľu im cestovná kancelária zmenila ubytovania. To sú tie menej nepríjemné sťažnosti dovolenkárov.

Opakuje sa takmer rovnaký príbeh oklamaných ľudí: Slováci chcú cestovať za čo najmenej peňazí a pri hľadaní dovolenky ich presvedčí lákavá cena na úkor toho, aby si pár klikmi skontrolovali, komu chcú poslať svoje peniaze.

Lákavé a falošné

SOI žiada spotrebiteľov o zvýšenú obozretnosť pri kúpe zájazdov na internete vzhľadom na spotrebiteľské podnety, ktoré sa týkajú predaja zájazdov prostredníctvom internetových stránok s doménou .sk.

„Doména .sk ani použitie slovenského jazyka automaticky neznamená, že ide o slovenskú cestovnú kanceláriu ako organizátora zájazdu alebo o slovenskú cestovnú kanceláriu alebo cestovnú agentúru ako sprostredkovateľa predaja zájazdov,“ upozorňuje dlhodobo SOI na svojom webe.

V poslednom období narastá počet podvodného predaja zájazdov na internete, kde sa spoločnosti prezentujú ako cestovné kancelárie. Ide o subjekty, ktoré nemajú v predmete podnikania prevádzkovanie cestovnej kancelárie alebo zneužívajú obchodné meno renomovaných cestovných kancelárií alebo obchodné meno a IČO neexistuje, nemajú zabezpečenú ochranu pre prípad úpadku alebo poskytujú nepravdivé informácie o ochrane pre prípad úpadku – na stránke je vyobrazený falošný certifikát.

„Podvodné internetové stránky nie sú aktívne dlhšiu dobu, avšak za krátky čas ich existencie podvodníci dokážu vylákať od spotrebiteľov nemalé finančné prostriedky,“ dodáva SOI. Na webe nájdete ZOZNAM aktuálnych cestovných kancelárií ako aj tých rizikových.

Špekulanti s Chorvátskom

Špekulanti na sociálnych sieťach sú čoraz prefíkanejší. RTVS priniesla výpovede viacerých Slovákov, ktorí naleteli pri kúpe dovolenky v Chorvátsku a dnes nemajú ani peniaze, ani ubytovanie.

Ubytovanie hľadali aj cez rôzne agentúry, no nakoniec ich zaujala ponuka apartmánu na sociálnej sieti – od istej pani Beňovej.

„Zaslala nám fotografie ubytovania. Dala nám zľavu, myslím, že nejakých 200 až 300 eur s tým, že sme ešte mali mať zadarmo nejaké ležadla na pláži,“ uviedla používateľka sociálnej siete Barbora.

Rovnaký spôsob hľadania dovolenky zvolili aj Erika a Ingrid. Zaujala ich cena, ktorá bola nižšia, ako napríklad cez cestovnú kanceláriu.

„Skontaktovali sme sa s tou pani, čo mi poslala ponuku. Nakoniec sme sa dohodli, že z 1 200 eur nám to stiahla na 600 eur, že sa to vyplatilo,“ prezradila oklamaná žena.

Podvodov pribúda

Podvedené Slovenky sa medzi sebou skontaktovali a zistili, že ich je viacej. Podľa RTVS sa prípadom zaoberá nielen slovenská, ale aj chorvátska polícia.

Rastúci trend takýchto ponúk registruje aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA). Jej prezident Roman Berkes si myslí, že špekulanti využívajú dôverčivosť ľudí a to, že chcú cestovať stále viac.

„Takúto náladu sme začali registrovať po skončení pandémie. Veľmi sa tomu tešíme, že ľudia chcú cestovať a spoznávať, ale na druhej strane si to všimli rôzni špekulanti. Hlavne na sociálnych sieťach je veľmi veľa rôznych ponúk. Sú to indivíduá, ktoré ponúkajú cenovo výhodné pobyty, ktoré sa však nikdy neuskutočnia. A to je problém,“ uviedol Berkes.

