V kresle vymenil Kočnerovu "opičku". Schvaľuje Luciak postup prokurátorky v Jankovskej kauze?

ROZHOVOR: Michal Luciak verí, že názor sudcu môže byť iný, než to, čo sa pokúša presadiť kontroverzná prokurátorka.

Spravodlivosť na Slovensku dostáva opäť raz zabrať. Ten, kto čakal, že proces s bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou (Smer-SD) už nemôže nič ohroziť, sa poriadne zmýlil a vďaka kontroverznej námestníčke generálnej prokuratúry Viere Kováčikovej môže Jankovská vyviaznuť len s podmienkou.

O aktuálnej situácii, vnímaní strachu i o pocite nespravodlivosti hovorí štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR Michal Luciak, ktorý je zároveň aj krajský predseda v Bratislave a podpredseda strany Za ľudí.

Aké to je sedieť, síce v novej budove ministerstva, ale na stoličke Moniky Jankovskej?

Cítim sa zvláštne. Ale zároveň si uvedomujem, že to, čo sa dialo v minulosti a medzi tým, čo sa deje dnes, je a vždy bude veľký rozdiel.

Myslím si, že aj ministerka spravodlivosti a aj ja sme ľudia, ktorým záleží, aby na Slovensku, a je jedno či v Bratislave, v Snine alebo v Skalici, mali ľudia pocit, že keď sa ocitnú v nespravodlivosti, v skrivodlivosti, že na tomto ministerstve dnes nájdu ľudí, ktorí im v miere, akej môžu, pomôžu.

Všetkým ale osobne pomôcť nemôžete.

Isteže. Práve preto je dôležité, aby neexistovala žiadna pochybnosť o tom, že máme záujem robiť svoju robotu dobre a napĺňať to, čo bolo v našom programe pred voľbami a to, čo je v programovom vyhlásení vlády, aby spravodlivosti bolo na Slovensku viac.

Monike Jankovskej už ale vďaka rozhodnutiu námestníčky generálnej prokuratúry Viery Kováčikovej stihli zmierniť kvalifikáciu pri jej obvinení, čo znamená, že jej nehrozí 5 až 12 rokov v base, ale len 3 až 8, či dokonca len podmienka.

Aj u mňa toto rozhodnutie vyvoláva množstvo otázok a pochybností. Ale platí, že jedna vec je, ako to posúdi prokurátor a druhá vec, ako to posúdi sudca. A to môžu byť dve úplne rozdielne veci.

Nevzbudzujú ale takéto konania nedôveru ľudí v spravodlivosť?

Rád by som tomu rozumel tak, že inštitúcie, ktoré majú chrániť právo v tejto krajine, dnes hľadajú najlepší možný spôsob ako popísať to, čo sa naozaj stalo. A tak, aby v tom procese nespravili nejakú chybu.

To znamená , že schvaľujete konanie pani Kováčikovej?

Nie. Ale myslím si, že treba veľmi citlivo rozlišovať dve veci. To, čo každý z nás považujeme za spravodlivé, alebo vnímame teoreticky ako spravodlivé. A to, čo je spravodlivé na základe práva. Slovensko je a musí byť právny štát. Preto je dôležité, aby spravodlivosť v tom našom vnímaní a spravodlivosť podľa práva neboli od seba vzdialené. Naopak, aby sa približovali.

A v tomto môže veľmi pomôcť, ak tí, ktorí majú chrániť právo, budú konať rýchlo, dokážu za svojím rozhodnutím stáť a dokážu toto svoje rozhodnutie pred verejnosťou aj vysvetliť tak, že mu ľudia porozumejú a budú vedieť pochopiť dôvody, ktoré k tomuto rozhodnutiu viedli.

Ako sa má s tým vyrovnať obyčajný človek, keď číta, že prezidentka musí omilostiť týranú matku – samoživiteľku, ktorá pracovala 12 hodín denne, aby mohla deťom poskytnúť základné potreby pre život? Súd jej naparí niekoľko rokov basy za „záškoláctvo“, pretože nedokázala dohliadnuť na to, aby všetky jej deti riadne chodili do školy. Na to si prečíta, ako vychádza prokuratúra v ústrety Jankovskej.

Presne toto sú tie otázky bez vysvetlenia a riadneho zdôvodnenia, z ktorých tu bude ten pocit nespravodlivosti existovať vždy. Obzvlášť, keď ide o prípady týkajúce sa najvyšších miest politiky, najvyšších ústavných a verejných činiteľov. Vtedy to vnímame oveľa citlivejšie a vlastne to vyvoláva aj istý typ napätia.

A my sa musíme priblížiť k tomu stavu, kedy ak sa takáto vec stane, tak všetky orgány, ktoré majú takúto vec riešiť, ju vedia riešiť rýchlo, pretože tu platí, že neskorá spravodlivosť nie je spravodlivosť. A zároveň, aby vedeli svoje rozhodnutia vysvetliť. Kľúčové je, aby neexistovala žiadna pochybnosť, že bolo rozhodnuté na základe práva.

Pozn. redakcie: Rozhovor so štátnym tajomníkom sa uskutočnil deň predtým, ako (4. mája) podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) podal podnet generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi, aby prešetril postup prvej námestníčky generálneho prokurátora Viery Kováčikovej.

