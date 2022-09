9 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer V Národnej rade je živo: Ľudia si obzerajú zbrane a fotia sa s Kollárom, FOTO + VIDEO Návštevníci si dnes výnimočne môžu pozrieť priestory parlamentu i hradu, ktoré nie sú bežne sprístupnené verejnosti. 1. september 2022 Správy Zo Slovenska

1. september 2022 Správy Zo Slovenska V Národnej rade je živo: Ľudia si obzerajú zbrane a fotia sa s Kollárom, FOTO + VIDEO Návštevníci si dnes výnimočne môžu pozrieť priestory parlamentu i hradu, ktoré nie sú bežne sprístupnené verejnosti.

9 Galéria Zdroj: TASR/Pavel Neubauer

V Národnej rade (NR) SR sa začal Deň otvorených dverí (DOD). Účastníkov v budove parlamentu privítal predseda snemovne Boris Kollár (Sme rodina). Vyzdvihol spomienku na 30. výročie prijatia Ústavy SR. Pri tejto príležitosti zaznejú aj slávnostné salvy a štátna hymna. Návštevníci DOD si môžu pozrieť priestory parlamentu i hradu, ktoré nie sú bežne sprístupnené verejnosti.

Môžu sa pýtať

Kollár vyzdvihol sprístupnenie viacerých priestorov, ktoré si verejnosť bežne nepozrie. „Môžete nahliadnuť do veľkých reprezentačných sál vyzdobených pravým zlatom, v ktorých ako predseda parlamentu prijímam najvýznamnejšie zahraničné delegácie a kde sa udeľujú vysoké štátne vyznamenania či konajú štátne recepcie,“ priblížil.

Návštevníci tiež môžu klásť otázky zástupcom parlamentných politických strán. Majú stánky na Západnej terase Bratislavského hra­du.

Prehliadka techniky

Pripravená je aj prehliadka vojenskej a policajnej techniky i viaceré ukážky obranných a záchranných zložiek. „Nenechajte si ujsť ani ukážky zásahov príslušníkov špeciálnych jednotiek,“ doplnil predseda parlamentu. Verejnosť si môže pozrieť napríklad policajné autá a motorky i ďalšiu techniku. Ministerstvo obrany pripravilo ukážky zbraní, techniky, ale aj robota na zneškodňovanie výbušnín či potápačskú výstroj.

Vo východnej časti barokovej záhrady rezort školstva pripravil pre deti rôzne športové aktivity a prezentácie. Na Dolnej východnej terase Bratislavského hradu si návštevníci v stánku ministerstva zdravotníctva môžu zmerať svoj telesný stav či krvný tlak. Na programe sú aj diskusie k 30. výročiu prijatia Ústavy SR. Konať sa budú v Zimnej jazdiarni hradu. O 13.15 h a o 15.00 h.

Nazrite za hradby

Slovenské národné múzeum (SNM) zadarmo sprístupnilo svoje výstavné priestory na Bratislavskom hrade. Verejnosť si v hradnom areáli môže pozrieť aj keltsko-rímske archeologické nálezy, ktoré tvoria Keltskú cestu na hrade.

Posledný vstup do budovy NR SR, areálu Bratislavského hradu a priestorov SNM bude možné absolvovať o 16.30 h. Do 18.00 h budú jednotlivé priestory, ako aj hradný areál postupne uzatvárané. Kancelária NR SR prosí návštevníkov, aby pre plynulosť bezpečnostných kontrol nenosili so sebou ostré alebo inak potenciálne nebezpečné predmety.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Zdroj: TASR