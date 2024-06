13. jún 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska V RTVS po 25 rokoch KONČÍ moderátor Frindt! Neodchádzam rád, nebudem machrovať, priznal Televízni diváci zažili šok. Z obrazoviek RTVS odchádza dlhoročný moderátor.

Po štvrť storočí z RTVS odchádza Miroslav Frindt, dlhoročný moderátor a bývalý vedúci spravodajstva v Slovenskej televízii.

Frindt o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že v RTVS končí ku koncu júna.

Spravodajstvo dnes funguje inak

„Veľa ma naučila, venoval som jej 25 rokov života, v Mlynskej doline som zošedivel. Nie, nebolo to ľahké rozhodovanie, nebudem machrovať, že opúšťam televíziu rád. Keby toto bolo silné verejnoprávne médium vo vyspelej demokracii, so svojimi skúsenosťami a v tomto veku by som bol na vrchole kariéry. Žiaľ, u nás to tak nie je,“ napísal Frindt.

Vraví, že teraz sa musí zariadiť inak. Verí, že za dlhé roky sa mu niečo podaril odovzdať aj televíznym divákom.

„Kolegom v RTVS želám všetko dobré, veľa trpezlivosti a síl. Nedajte sa klamať starosvetskými poučkami o vyvažovaní, dajú sa veľmi ľahko politicky zneužiť. Spravodajstvo dnes funguje inak. RTVS budem naďalej sledovať, tešiť sa z každého verejnoprávneho programu a kolegov podporovať,“ do­dal.

Kritik nového zákona

Frindt patrí medzi otvorených kritikov nového zákona o Slovenskej televízii a rozhlase.

Pred niekoľkými dňami priznal, že situácia vo verejnoprávnej televízii a rozhlase zašla ďaleko a nemá obdoby. „Tvária sa, že v nových „radách STVR“ budú odborníci. Akoby sme my neboli svojprávni. Vždy to budú poslovia politických strán poslušní plniť príkazy. Koho nezávislého už môžu nominovať rezorty kultúry, financií a parlament? Rozmýšľajme! A je úplne jedno aká politická garnitúra je pri moci,“ napísal vtedy na sociálnu sieť.

Čo sa stalo?

„Od januára nie som v žiadnych spravodajských prémiových formátoch RTVS, nebudem sa pýtať manažérky televízneho spravodajstva prečo. Mali sme už na začiatku rozdielne pohľady na reláciu Interview, ktorú moderujem. Už mi jeden šéf ukazoval, čo je to mať funkciu a moc… Keď firma o vás nestojí, prečo sa zdržiavať?,“ prezradil pre omediach.com.

