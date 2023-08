Zdroj: Facebook.com/Košice Región V Slovenskom raji znovuzrodili LEGENDU: Jazda na retro LANOVKE je len pre odvážnych! Slovenský raj sa po novom môže pýšiť jedinou funkčnou jednosedačkovou lanovkou na Slovensku. 12. august 2023 Zo Slovenska

12. august 2023 Zo Slovenska V Slovenskom raji znovuzrodili LEGENDU: Jazda na retro LANOVKE je len pre odvážnych! Slovenský raj sa po novom môže pýšiť jedinou funkčnou jednosedačkovou lanovkou na Slovensku.

V obci Dedinky v južnej časti Slovenského raja v pondelok oficiálne otvorili zrekonštruovanú lanovú dráhu vedúcu na planinu Geravy.

Po dvanástich rokoch

Prevádzku turistickej lanovky zo začiatku 70. rokov minulého storočia ukončili pre technickú nespôsobilosť v roku 2012 a v súčasnosti ide o jedinú funkčnú jednosedačkovú lanovku na Slovensku.

Pre verejnosť bude otvorená sezónne od 1. mája do 31. októbra. Obojsmerný lístok pre dospelých stojí 15 eur a pre deti do 15 rokov a seniorov od 63 rokov 10 eur. Zakúpiť je možné aj jednosmerný lístok.

Len pre odvážnych

Ako informoval Košický samosprávny kraj, jazda na jednosedačkovej lanovke si vyžaduje istú dávku odvahy a taktiež rozvahy. Tento adrenalínový zážitok nebude pre každého. Vzhľadom na jej retro podobu i technické parametre, si jazdu na nej budú môcť vychutnať len osoby, ktoré majú viac ako 125 cm a ktoré nemajú strach z výšok.

Celá trasa je dlhá takmer dva kilometre a prekonáva prevýšenie viac ako 220 metrov.

Vyše 900-tisíc

S prípravou rekonštrukcie tejto lanovej dráhy sa začalo ešte v roku 2018, projekt za vyše 900 000 eur financovala samospráva, KSK a niekdajší Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Práce boli po zdržaniach ukončené vlani pred začiatkom letnej sezóny, vyše roka obec čakala na vydanie povolení.

,,Postaviť novú lanovku by bolo určite jednoduchšie ako zrekonštruovať starú. No dnes môžeme s hrdosťou povedať, že sa nám to podarilo a Košický kraj sa môže pýšiť jedinou funkčnou jednosedačkovou lanovkou na Slovensku. Naším cieľom bolo od samého začiatku obnoviť legendu, ktorú si mnohí pamätáme z detstva a podporiť región Spiša,“ uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR