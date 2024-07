31. júl 2024 Zo Slovenska Veľká PREDPOVEĎ na druhú polovicu prázdnin: August prinesie PEKELNÉ horúčavy, bude aj +38 °C Prvý prázdninový mesiac končí. Aký bude august? Sledujte predpoveď na ďalší letný mesiac.

Zdroj: TASR/Dano Veselský

„August je typický tým, že dni sa už skracujú a aj času na prehrievanie vzduchu je menej s čím súvisí aj to, že búrková činnosť je slabšia. Pre búrky je najlepšie obdobie od mája do začiatku júla a následne začína búrková činnosť slabnúť,“ informuje iMeteo.sk s tým, že aktuálne predpovede naznačujú, že to tak tento rok vôbec nemusí byť.

August odštartuje búrkami

August by mal odštartovať veľmi horúcim počasím, po ktorom bude nasledovať vlna premenlivého a aj búrlivého počasia.

Už počas prvého augustového dňa začne počasie nad našim územím ovplyvňovať studený front. Už vo štvrtok večer môže priniesť prvé prehánky a búrky. Vyzerá to tak, že takmer stopercentne sa búrkam nevyhneme v piatok.

Prídu horúčavy

Už od soboty sa má počasie zlepšovať a vyzerá to na ďalšiu vlnu mimoriadne vysokých teplôt. „Druhý augustový týždeň, teda v dňoch od 5. augusta to vyzerá na ďalší vplyv tlakovej výše, ktorá sa bude nachádzať priamo nad našim územím. Slovensko tak čaká ďalšia vlna slnečného a postupne aj teplého počasia,“ uvádza server.

Počas ďalších dní sa má tlaková výš presúvať ďalej, pričom jej stred sa dostane juhovýchodne od Slovenska. Do našej oblasti sa tak otvorí veľmi teplé, juhozápadné prúdenie až ž Afriky.

„Toto prúdenie by k nám malo pumpovať ďalšiu vlnu mimoriadne teplého vzduchu, ktorý by mohol vyhnať teploty na hodnoty až niekde okolo +37 až +38 °C. Na takmer celom území nás čaká ďalšia vlna tropických horúčav,“ dodáva portál.

Teplo a búrky

„Už 8. augusta, najneskôr do 10. augusta by sme sa mali dostať pod vplyv brázdy nižšieho tlaku vzduchu, no aj naďalej k nám bude prúdiť teplejší vzduch,“ predpovedá iMeteo.sk s tým, že brázda nižšieho tlaku však prinesie oveľa vlhší vzduch ako na začiatku augusta a s tým súvisí aj vyššie riziko búrok.

Počas druhej dekády, teda pravdepodobne až do 20. augusta, by sa malo počasie na Slovensku niesť v premenlivom duchu s početnými popoludňajšími prehánkami a s búrkami. V najteplejších regiónoch Slovenska by sa mali teploty aj naďalej dostávať cez 30-stupňovú hranicu.

A čo záver augusta? Ten vyzerá skôr na pokojnejšie letné počasie bez výrazných horúčav a búrok.

Foto: ilustračné

