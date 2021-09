21 Galéria Zdroj: TASR/Michal Svítok Ďalšie PATÁLIE s obchvatom Bratislavy: Otvorenie nových úsekov R7 odložili Najmä obyvatelia južných obcí za Bratislavou písali na sociálnej sieti, že už chladia "šampanské". Žiaľ, budú ho musieť odložiť naspäť do chladničky. 24. september 2021 Regióny

24. september 2021 Regióny Ďalšie PATÁLIE s obchvatom Bratislavy: Otvorenie nových úsekov R7 odložili Najmä obyvatelia južných obcí za Bratislavou písali na sociálnej sieti, že už chladia "šampanské". Žiaľ, budú ho musieť odložiť naspäť do chladničky.

Spoločnosť D4R7 Construction, zhotoviteľ nultého obchvatu Bratislavy, mal v nedeľu 26. septembra otvoriť nové úseky diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

Otvorenie sa odkladá

Rýchlostná cesta R7 mala byť už tento týždeň dokončená až po centrum Bratislavy. Znamenalo by to, že od Dunajskej Stredy a Šamorína by ste išli rýchlosťou 130 km/h až do širšieho centra Bratislavy – k Prístavnému mostu. Žiaľ, nestane sa tak, pretože stavebné konzorcium nemá povolenia. Informoval o tom Denník N.

Platí iba časť pôvodného plánu – otvoria štvorkilometrový úsek obchvatu D4, vrátane nového Lužného mosta cez Dunaj. Ostatné úseky majú meškať dva týždne.

Cez most prejdete aj na bicykli

Plán otvoriť Lužný most teda platí. Stane sa tak v nedeľu 26. 9. Ešte pred oficiálnym uvedením do prevádzky budú od 9.30 hod. sprístupnené chodníky pre cyklistov a chodcov po oboch stranách mosta, ktoré budú môcť byť využívané neobmedzene na presun ponad Dunaj.

Na Lužný most sa verejnosť dostane priamo z petržalskej hrádze pri križovatke Bratislava – Petržalka, ale aj z druhého konca z tzv. slovnaftskej hrádze.

