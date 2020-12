Veľké nešťastie: Dievča chytilo do rúk zbraň, postrelený chlapec je v nemocnici

V závere roka 2020 sa odohrala v jednej z mestských častí Nitry nešťastná udalosť. Chlapec bol prevezený do bratislavskej nemocnice.

V nitrianskej mestskej časti Dražovce len 9-ročné dievča postrelilo rovnako starého chlapca. Stalo sa to v stredu v rodinnom dome. Informovala o tom na svojom spravodajskom webe noviny.sk TV JOJ.

Ako ďalej televízia uviedla, dievča chytilo do rúk vzduchovku a rovesníka zasiahlo do hrude, pričom so strelnými poraneniami bol chlapec prevezený do nemocnice v Bratislave.