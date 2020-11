22. november 2020 ESL Správy Zo Slovenska Veľký prieskum o marihuane: Drvivá väčšina ľudí nie je za nižšie tresty

Na Slovensku môžete dostať za držanie marihuany niekoľko ročné väzenia. Najnovší prieskum ukázal, že väčšina ľudí to považuje za správne.

V relácii Na telo dnes (22.11.) Televízia Markíza prezentoval výsledky prieskumu, ktorý pre ňu urobila agentúra Focus. Pýtala sa, či by ľudia boli za miernejšie tresty za držanie marihuany, aké máme dnes. V súčasnosti totiž hrozí za ich držbu niekoľkoročné väzenie.

Väčšina proti

Ukázalo sa, že ani medializované prípady mladých ľudí, ktorí sa pre marihuanu dostali na dlhé roky do väzenia, Slovákov nepresvedčili, že by to malo byť inak. Za zmiernenie trestov je len tretina občanov. 60 percent opýtaných je proti zmierňovaniu trestov, čosi vyše 36 percent je za a približne 3 percentá ľudí nevedia.

Z voličov strany SAS, ktorá zmierňovanie trestov presadzuje, je troch viac ľudí za zníženie trestov, približne 51 percent. Podľa predsedu SAS Richarda Sulíka je to však stále malá podpora.

„Musíme robiť viac osvety. Musíme vysvetľovať, že my nechceme legalizovať marihuanu a už vôbec nie iné drogy. Nám ide len o to, aby za držanie trávy bola len pokuta, nie väzenie,“ uviedol v Na telo Richard Sulík.

Jeho spoludiskutujúcim bol Peter Žiga zo strany HLAS, ktorý vyhlásil, že je konzervatívny a za zmierňovanie trestov by nehlasoval.

„Som za to, aby sme počúvali v tejto téme odborníkov. Ja som marihuanu nikdy nefajčil, fajčím len normálne cigarety,“ dodal Žiga.

Najviac voličov, ktorí sú za zmierňovanie trestov, má strana Progresívne Slovensko – až 60 percent. Najmenej KDH, kde túto tému podporuje len 16 percent sympatizantov.

