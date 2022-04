15 Galéria Zdroj: Veronika Záhorská Veronike zhorelo veľa hrncov i makroniek, teraz otvára cukráreň: Jej zákusky idú na DRAČKU! Prečítajte si inšpiratívny a úprimný rozhovor s mladou cukrárkou z Nitry, ktorej hobby prerástlo do niečoho, čo ani sama nečakala. 15. apríl 2022 Magazín

Veronika Záhorská je 30-ročná rodáčka z Nitry, ktorá aktuálne rozbieha vlastné sladké podnikanie.

Úprimne priznala, že jej ani vo sne nenapadlo, že to s pečením dotiahne až takto ďaleko.

Predtým, než začala piecť sa totiž venovala niečomu celkom inému. „Robila som nechty asi 10 rokov, takže dostatok praxe aj zákazníčok, ak som aj mala v hlave plán začať niečo svoje, tak to bol salón,“ prezradila Veronika, ktorá si však už začína zvykať na oslovenie cukrárka.

Týždenne totiž upečie stovky zákuskov a k tomu stíha robiť ešte aj torty!

Musím sa teda opýtať, ako ste sa naučili piecť?

Ako som sa naučila piecť? Vďaka mojej milovanej babičke, ktorá mi všetko v kuchyni dovolila aj napriek tomu, že múka bola všade a každý koláč bol iný, krém na stene a podobné záležitosti. Teraz žne, čo zasiala, keď im prinesiem koláčiky na víkend. Naučila ma aj variť, aj to mi celkom ide. Veľmi jej za to ďakujem.

Niektoré ženy pečenie nemajú rady, ale pre iné je to doslova psychohygiena. Ako to máte vy?

Keby som nemala rada pečenie, nemôžem o takomto niečom ani uvažovať. To sú hodiny a hodiny práce na nohách, driny, omylov, nepodarkov. Pre mňa je to ako hovoríte psychohygiena, relax i zábava. Samozrejme, že nie vždy. Sú dni, keď sa mi nechce alebo sa mi nedarí alebo proste len potrebujem oddych. Stále ale prevažujú dni, keď som plná elánu a horlivá do pečenia.

Takže sa aj vám niekedy niečo nepodarí?

Jasné. Každý, kto by odpovedal opačne, klame. Veď aj ja som len človek. S makrónkami som bojovala 2 roky a zopár ich letelo do koša aj s podložkou. A moja špecialita je páliť hrnce, keď robím niečo nad parou, o tom by vedela rozprávať moja kolegynka a pravá ruka Helen. Vždy sa na tom smejeme, už sme ich pár zahodili.

Čo pečiete najradšej?

Milujem odpaľované cesto a všetky výrobky z neho. Rovnako aj Pavlovu tortu. Obe preto, že z nich môžete vytvoriť nekonečno variácií. Pavlova nemá predpísané žiadne formy, čím kostrbatejšia, tým krajšia. Veterník ide do rúry každý rovnaký a predsa po upečení je každý iný, to na tom zbožňujem!

Aj si vymýšľate vlastné recepty?

Skôr by som povedala, že recepty kombinujem a zdokonaľujem. Niekedy aj 5-krát kým som spokojná. Snažím sa z receptov, prevažne starých a klasických, vybrať to, čo je dobré, a to čo ľuďom chutí a premeniť to na moderný koláčik, ktorý lahodí ako oku, tak aj chuťovým pohárikom.

Keď sme pri chuťových pohárikoch, kto je u vás hlavný ochutnávač?

Mám doma troch. Hlavný je manžel Stano a nezaostávajú ani syn Stanko a dcéra Adelka. Každý má to svoje obľúbené, ale nikdy nepohrdnú, aj keď by si niekto mohol myslieť, že im to už ani chutiť nebude, keď to majú stále.

