20. december 2020 Vianoce bez kontaktu s milovanými? WHO odporúča, aby sme sa počas sviatkov neobjímali

Ľudia by sa tento rok nemali dostávať do blízkeho telesného kontaktu so svojimi milovanými, odporúča WHO.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vydala odporúčanie, aby sa ľudia počas vianočných sviatkov neobjímali a obmedzili tak šírenie nákazy koronavírusom. Informovala o tom agentúra AP.

Vianoce bez objatí

Riaditeľ programu WHO pre núdzové situácie Michael Ryan uviedol, že „šokujúci“ počet nakazených a úmrtí, a to najmä v Spojených štátoch, znamená, že ľudia by sa tento rok nemali dostávať do blízkeho telesného kontaktu so svojimi milovanými.

Epidemiologička WHO Maria Van Kerkhoveová v tejto súvislosti dodala, že nákaza sa najviac šíri medzi ľuďmi, ktorí spolu trávia veľa času – pri spoločnom stolovaní, vo vnútorných priestoroch, na pracoviskách či v domácnostiach. Poznamenala však, že niekedy je ťažké vypátrať, ako presne sa vírus v danom okruhu ľudí rozšíril.

„Epidémia v USA má vážny priebeh. Je veľmi rozšírená,“ konštatoval Ryan. Je podľa neho šokujúce byť svedkom toho, že na koronavírus v Spojených štátoch – „v krajine so silným zdravotným systémom a úžasnými technologickými možnosťami“ – zomiera každú minútu v súvislosti s ochorením COVID-19 jedna až dve osoby.

V USA evidujú tretinu z celkového počtu nakazených na svete. Na dôsledky koronavírusu zomrelo v USA podľa údajov Univerzity Johnsa Hopkinsa už viac ako 280-tisíc ľudí.

