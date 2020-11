28. november 2020 Zo zahraničia Viete si predstaviť sviatky bez rodinných stretnutí? WHO odporúča virtuálne Vianoce

Podľa WHO by sa mal každý sám rozhodnúť a zvážiť, či možno donesie koronavírus do domácnosti zraniteľnejších ľudí s vyšším rizikom, že na toto ochorenie zomrú.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) uviedla, že vyhýbanie sa rodinným stretnutiam bude cez Vianoce tá „najbezpečnejšia taktika“. WHO však zdôraznila, že neexistuje žiadny spôsob s nulovým rizikom, ako sláviť tradičné sviatky. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.

„Oklieštené“ Vianoce

Predstavitelia WHO dodali, že jednotlivé vlády musia dobre zvážiť, aký bude ekonomický a sociálny prínos uvoľňovania pandemických obmedzení počas sviatkov, a jednotliví obyvatelia sa zasa budú musieť rozhodnúť, či ešte viac ohrozia svojich zraniteľnejších príbuzných.

Európa a Severná aj Latinská Amerika bojujú s narastajúcimi prípadmi nákazy koronavírusom, ktoré ženú zdravotnícke systémy na pokraj zrútenia a pred blížiacimi sa vianočnými sviatkami nútia vlády vyhlasovať zákazy pohybu obyvateľov či zatvárať prevádzky.

Maria Van Kerkhove, technická vedúca WHO pre pandémiu ochorenia COVID-19, uviedla, že možnosti s „nulovým rizikom“ neexistujú. „Je menšie riziko alebo väčšie riziko – ale riziko je,“ povedala na virtuálnom brífingu pre médiá.

„Je to neuveriteľne ťažké, lebo predovšetkým cez sviatky… naozaj chceme byť s rodinou, ale v niektorých situáciách je ťažké rozhodnutie nemať rodinné stretnutie tou najbezpečnejšou taktikou,“ vysvetlila Van Kerkhove. Dodala, že každý sa musí sám rozhodnúť a zvážiť, či možno donesie koronavírus do domácnosti zraniteľnejších ľudí s vyšším rizikom, že na toto ochorenie zomrú.

Virtuálne Vianoce

Van Kerkhove navrhla virtuálne spojenie s rodinou, ktoré môže byť jedným zo spôsobov osláv. „Aj keď tento rok nemôžete sviatky tráviť spoločne, môžete ich osláviť, keď sa toto všetko skončí,“ povedala americká expertka. „My to tak v našej rodine urobíme a budeme mať veľa osláv, keď už bude po všetkom,“ doplnila.

Michael Ryan, riaditeľ WHO pre núdzové situácie, poznamenal, že treba dosiahnuť rovnováhu medzi vedou a ekonomickými a sociálnymi okolnosťami. Podľa Ryana nie je žiaden recept na to, ako dlho by malo počas sviatočného obdobia trvať uvoľnenie obmedzení, aby to bolo bezpečné.

Zdroj: TASR