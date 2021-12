3 Galéria Zdroj: archív Evy Rafajlovičovej Eva na Štedrý deň oslavuje tri sviatky: V detstve to brala ako KRIVDU, teraz ako VÝHODU, FOTO Jeden z 365 dní je pre Evu Rafajlovičovú mimoriadny. Oslavuje počas neho totiž až tri sviatky. V rozhovore nám prezradila, ako to vníma. 24. december 2021 Magazín

24. december 2021 Magazín Eva na Štedrý deň oslavuje tri sviatky: V detstve to brala ako KRIVDU, teraz ako VÝHODU, FOTO Jeden z 365 dní je pre Evu Rafajlovičovú mimoriadny. Oslavuje počas neho totiž až tri sviatky. V rozhovore nám prezradila, ako to vníma.

3 Galéria Zdroj: archív Evy Rafajlovičovej

Keď bola dieťaťom, vnímala trojitú oslavu sviatkov na Štedrý deň ako krivdu. Práve v tento sviatočný deň má totiž meninová oslávenkyňa Eva Rafajlovičová z Prešova zároveň aj narodeniny.

„Nikdy som si neužila oslavu v škôlke, či v škole medzi spolužiakmi. Nikdy som nemala možnosť rozdať im sladkosti a tešiť sa z ich blahoželaní,“ hovorí trochu so smútkom Eva, ktorá to však časom už začala vnímať ako výhodu. Viac nám prezradila v rozhovore.

Vianočné sviatky sú prakticky tu, vy máte počas nich extra špeciálny deň. Aké to je zažívať počas jedného jediného dňa oslavu až troch sviatkov?

Keď som vyrástla, tak som to začala vnímať ako niečo výnimočné, čo si užívam každý rok v kruhu rodiny a priateľov. Štedrý deň je pre mňa vďaka tomu tým najkrajším dňom v roku. Okrem dňa, keď sa narodil môj syn.

Asi ste jedna z mála ľudí, čo majú v rámci osláv na Vianoce takto všetko pekne naraz pokope…

Myslím si, že tých ľudí veru nie je veľa.

Aj keď, ja osobne poznám ešte jednu známu, ktorá je na tom presne ako ja a tiež je z Prešova. Určite to nie je vec bežného rázu a všetci ma v tom utvrdzujú vždy, keď spomeniem moje meno spojené s dátumom narodenia.

Ako vnímajú tento pre vás netradičný deň vaši príbuzní?

Moji príbuzní sa snažia, aby bol tento deň v prvom rade o mne, aj keď starí rodičia s vekom prirodzene zabúdali. No ja ako ich dobrá vnučka som nikdy nezabudla pripomenúť, že mám sviatky.

Oslavovali ste niekedy na truc aspoň meniny niekedy inokedy v roku, alebo ste sa už s tým zmierili?

Vždy dodržiavam pravidlá, sviatky a tradície. Preto rešpektujem aj moje meno aj dátum narodenia a snažím sa vnímať to pozitívne.

Ako ste to vnímali v detstve? Netrápilo vás to?

Keď sme spolužiakom blahoželali, spievali a dostávali od oslávencov sladkosti, vždy mi to bolo hrozne ľúto.

Preto si to teraz kompenzujem oslavou každý rok po Štedrej večeri. Vždy sme sa stretli s priateľmi a oslavovali priamo na Štedrý večer. Je to veľmi milé a dojemné. Za to som im veľmi vďačná.

Koľko blahoželaní Eva dostáva a ako prebiehajú u nej Vianoce teraz v čase obmedzení si prečítajte v článku na 2. strane!

3 Galéria

Zdroj: archív Evy Rafajlovičovej

Zdroj: Dnes24.sk