23. december 2021 han Magazín Vianočný hit od Mariah Carey láme rekordy: VIETE, že ním ZAROBILA už vyše 60 miliónov! Americká speváčka Mariah Carey, "kráľovná Vianoc", stále kraľuje rozhlasovým vlnám. Buď ten hit milujete alebo nenávidíte.

Jej aktuálne všadeprítomný vianočný hit „All I Want for Christmas Is You“ sa tento týždeň vrátil na vrchol rebríčka Billboard Hot 100 a stal sa prvou piesňou v histórii, ktorá sa dostala na špicu tejto prestížnej americkej hitparády v troch rôznych rokoch. V stredu o tom informovala tlačová agentúra DPA.

Speváčkine desaťročné deti, dvojičky Monroe a Moroccan, ktoré má s bývalým manželom Nickom Cannonom, ju na počesť tohto úspechu ráno zobudili konfetami. Uviedla to v hlasovom odkaze na Twitteri samotná Carey, interpretka a skladateľka, ktorá je držiteľkou hudobných cien Grammy.

Pieseň „All I Want for Christmas Is You“ (Všetko, čo na Vianoce chcem, si ty) zložila spolu s Walterom Afanasieffom, ktorý ju aj produkoval.

Stále je v kurze

Skladba však nemohla byť do rebríčka Billboard Hot 100 zaradená v roku 1994, v ktorom vyšla, keďže nebola komerčne dostupná ako singel. Toto pravidlo sa nakoniec zmenilo a teraz sa pieseň už každoročne (od roku 2012) vracia do spomínanej popovej hitparády amerického časopisu Billboard. Posledné tri roky – 2019, 2020 a 2021 – sa pritom hit dostal na prvú priečku tohto rebríčka.

Pieseň údajne tejto 52-ročnej speváčke vyniesla na tantiémach už vyše 60 miliónov dolárov a magazín Billboard ju označil za najlepšiu vianočnú pieseň všetkých čias.

Keď sa práve rozbiehalo tohtoročné vianočné obdobie, Americká asociácia nahrávacieho priemyslu (RIAA) udelila skladbe tzv. diamantový štatút a uznala ju za prvú sviatočnú skladbu, ktorej sa v USA predalo vyše desať miliónov nosičov.

„Táto obľúbenosť mojej piesne ma nikdy neprestane udivovať a moje srdce to napĺňa množstvom emócií,“ napísala Carey vo vyhlásení. „Žasnem, že pieseň ‚All I Want for Christmas is You‘ pretrvala rôzne éry hudobného priemyslu,“ dodala speváčka.

