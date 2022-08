4 Galéria Foto: Monika Kľučiarová / Zdroj: Nemocnica AGEL Zvolen Videli ste už niečo ROZKOŠNEJŠIE? Monika zachytáva bábätká v krojoch, FOTO V rozhovore sa dočítate nielen to, prečo sa Monika Kľučiarová rozhodla zachytávať bábätká v krojoch či aké kuriozity zažila pri fotografovaní bábätiek. 6. august 2022 Jakub Forgács Magazín

6. august 2022 Jakub Forgács Magazín Videli ste už niečo ROZKOŠNEJŠIE? Monika zachytáva bábätká v krojoch, FOTO V rozhovore sa dočítate nielen to, prečo sa Monika Kľučiarová rozhodla zachytávať bábätká v krojoch či aké kuriozity zažila pri fotografovaní bábätiek.

4 Galéria Foto: Monika Kľučiarová / Zdroj: Nemocnica AGEL Zvolen

Nemocnica AGEL Zvolen má ako súčasť vnútornej výzdoby stien originálne portréty krojovaných bábätiek. Autorkou fotografií je Mgr. Monika Kľučiarová, DIS, ktorá prišla a realizuje tento originálny nápad. Pod jej rukami sa snúbi realita, tradícia s krásou novorodencov. Rozhovor s fotografkou médiám sprostredkovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny AGEL SK.

V rozhovore s Monikou Kľučiarovou sa dočítate aj to:

prečo sa rozhodla fotiť bábätká v krojoch

o aké kroje je najväčší záujem

ako prebieha fotenie bábätiek

aké kuriozity zažila pri fotografovaní bábätiek

Čo všetko táto práca obnáša prezradila v rozhovore.

Kedy ste sa začali venovať fotografovaniu?

Fotografovaniu som sa začala venovať, keď som mala približne 15 rokov. Môj dedko bol úspešný krajčír a veľmi šikovný fotograf. Ako dieťa som ho sledovala, ako vyvoláva filmy v tmavej komore. Fascinovalo ma to. Potom keď som sa niekedy ocitla na svadbe, tak ma nesmierne zaujímalo, prečo tí fotografi menia objektívy. Mala som v hlave kopec technických otázok. A tak som začala fotografiu študovať ako samouk. Taká bola cesta k môjho krásnemu povolaniu.

Kde ste zobrali inšpiráciu na tak originálne fotky bábätiek? Prečo práve krojované bábätká?

Ako každý umelec sa potrebuje stíšiť a odísť do svojho ticha, kde sa môže sústrediť na svoju tvorbu – tak to bolo i v mojom prípade. U mňa to bolo na kolenách v našom kostolíku. Veľmi som túžila fotografovať niečo jedinečné, absolútne originálne a moja prosba a obrovská túžba bola vypočutá. Dostala som krojovanú bábiku, zapozerala som sa na ňu a vtedy to prišlo. Povedala som si – vyzlečiem ju a pokúsim sa obliecť krojík živému bábätku. V tom čase som totiž už mala skúsenosť s fotografovaním novorodencov. Tak vznikla nová myšlienka preniesť krásu miniatúry krojov z bábik na živé bábätká.

Ako dlho trvá výroba jedného kroja pre bábätko? Aká je približná cena?

Dĺžka doby výroby jedného kroja je závislá od náročnosti kroja. Vieme, že boli bohatšie mestá, ale i chudobnejšie obce, čo sa jednoznačne odzrkadlilo aj na krojoch. Niektoré menej vyšívané kroje je možné vyrobiť aj do pár mesiacov, na iné čakám aj rok, než mi ich šikovné ruky vyšijú. Počas pandémie som si však začala kroje vyrábať sama. Počas dvoch rokov mi pribudlo približne 10 nových kúskov. A aká je cena? Veľmi blízka a miestami aj vyššia od krojov dospelých, pretože vytvoriť miniatúru kroja je určite náročnejšie, než zhotoviť kroje pre dospelých.

Z akých regiónov máte kroje? O ktorý je najväčší záujem?

Asi jednoduchšie by bolo povedať, z akého regiónu kroj nemám. Krojované naozaj napredujú aj po tejto stránke. A najväčší záujem je jednoznačne o Podpoľanie. Kroje ako sú Detva, Očová, Poniky sú veľmi známe aj vďaka televíznym obrazovkám a tak zákazníci radi siahajú po krojovanej kráse práve z týchto krásnych kútov Slovenska, aké ponúka región Podpoľanie.

Máte osobný vzťah k folklóru?

Milujem všetky naše tradície, hudbu, kroje, tance. Pamätám si jednu moju reakciu, keď vystúpila Lúčnica. Ja som po prvej minúte od dojatia plakala ako malé dieťa.

Viac o tom, ako prebieha fotenie bábätiek či aké kuriozity zažila Monika Kľučiarová pri fotografovaní bábätiek, sa dočítate na nasledujúcej strane.

4 Galéria

Foto: Monika Kľučiarová / Zdroj: Nemocnica AGEL Zvolen

Zdroj: Dnes24.sk