1. august 2022 han Magazín Poslankyňa sa predviedla v BIKINÁCH: Pozrite, TAKTO kormidluje Bittó Cigániková! FOTO Leto a prázdniny využila na oddych pri mori aj poslankyňa SaS Jana Bittó Cigániková, ktorá sa ako mnoho ďalších Slovákov rozhodla dovolenkovať v Chorvátsku.

Pre šéfku zdravotníckeho výboru nie je problémom obliecť si niečo provokačné. A to aj napriek tomu, že je poslankyňou NR SR. Už v minulosti sa členka strany SaS prezentovala pikantnými zábermi, no teraz to bolo iné.

Leto, horúce dni, relax pri mori sú ideálne na zabudnutie všetkých starostí, preto sa od toho odvíjajú aj outfity ľudí. Bittó Cigániková zapózovala na lodi v Chorvátsku pri kormidle.

„Pozor, žena za kormidlom,“ zaznie vtipná hláška vo videu poslankyne, ktoré zavesila na sociálne siete do príbehu. To znamená, že sa tam „zdrží“ len 24 hodín.

Poslankyňa sa v spomínanom videu objavila len v bikinách, ktoré so spodným dielom plaviek zakrývali len minimum. Treba uznať, že sa 38-ročná SaS-kárka nemá za čo hanbiť a ani neurobila nič kontroverzné. Je predsa leto.

Zdroj: Dnes24.sk