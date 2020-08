VIDEO a FOTO z Bejrútu v Libanone: Hrôzostrašné zábery na mesto, ktoré je zrovnané so zemou

View this post on Instagram

My family’s homes and businesses shattered 💔 they escaped death by a miracle 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 but what about all the ones that weren’t able to survive this tragedy... what about all the ones who lost loved ones... what about the severely injured ones... what about the ones that aren’t able to rebuild what they lost... what about the traumatised that might not recover from this... what about our country that will take years to be rebuilt (if it ever Will?) what about all the negligence that brought us to this? so thankful for everyone on the ground helping 💔💔💔💔 GOD HELP THEM PLEASE 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻 #Lebanon - بيوت واشغال عائلتي تدمرت ونجوا من الموت بأعجوبة. بس شو بينقال عن الناس يللي ماتت، عن الاشخاص يللي خسروا احبابن واصحابن وافراد من عيلتهم. شو بينقال عن المصابين والمجروحين والمتضررين يللي خسروا بيوتهم واشغالهم وجنى عمرهم، والله وحدو بيعرف كيف رح يقدروا يرجعوا يوقفوا على اجريهم. شو بينقال عن حجم الصدمة يللي ما بعرف كيف رح نقدر نتخطاها. شو بينقال عن بلدنا يللي رح ياخذ سنين حتى يرجع يتعمر، والله بيعرف ايمتى وكيف. شو بينقال عن الجهل والاهمال يللي وصلونا لهالكارثة. الله يقوي كل شخص على الارض عم بيساعد ويكون بيعونهم.