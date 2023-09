Zdroj: Instagram.com/Tatry_Official VIDEO: Bláznivý turista?! Do tašky IKEA položil PSA a šup ho štverať sa na tatranské štíty! O občas bizarné príbehy z našich veľhôr nie je veru núdza. Niektorí sa kúpu v chránených potokoch či plesách, iní sa vyberú do hôr v sandáloch a v tričku s krátkym rukávom do najvyšších polôh. Aj nad najnovším prípadom zostáva rozum stáť. 6. september 2023 ELA Správy Rôzne

6. september 2023 ELA Správy Rôzne VIDEO: Bláznivý turista?! Do tašky IKEA položil PSA a šup ho štverať sa na tatranské štíty! O občas bizarné príbehy z našich veľhôr nie je veru núdza. Niektorí sa kúpu v chránených potokoch či plesách, iní sa vyberú do hôr v sandáloch a v tričku s krátkym rukávom do najvyšších polôh. Aj nad najnovším prípadom zostáva rozum stáť.

Do veľkej nákupnej tašky známeho švédskeho obchodu s nábytkom a doplnkami človek vopchá hocičo. Ale vyrezať v nej diery ako otvor pre labky psa a štverať sa s ním po tatranských štítoch je už silná káva. Neznámy turista si veľkú tašku so zvieraťom prehodil cez rameno a zdolával pomerne náročný výstup v Tatrách.

Video, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach, zachytáva nepochopiteľné správanie muža a hlavou krútia aj Poliaci. Na ich strane Tatier totiž už niekoľko rokov platí zákaz vstupu so psom. A za porušenie hrozia aj vysoké pokuty.

„Bezpečnosť turistov, predovšetkým detí, je ohrozená aj vtedy, keď sa pes pohybuje len po vyznačených chodníkoch a na vôdzke. Pes sa na úzkom chodníku plnom ľudí cíti ohrozený, je nervózny a pripravený na obrannú reakciu,“ upozorňuje vedenie Tatranského národného parku (TANAP).

Turistu počastovali nadávkami viacerí komentujúci. „Pre toho psa je to utrpenie. Je to čistý egoizmus. Vezmem psa na tatranský štít, pretože chcem,“ napísala Alena.

„To je debil. Odobrať mu aj rodný list,“ napísala Jana.

„V prípade pádu turistov by ten pes utrpel vážne zranenia. Jeho hlava sa navyše pohybuje nebezpečne blízko ostrých kameňov. Za takú nerozvážnosť by mal turista dostať pokutu,“ pridal sa Karol. „Dala by som mu pokutu za týranie psa,“ dodala Jana.

