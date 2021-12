Zdroj: Dnes24.sk VIDEO: Čo si myslia o 500-eurových poukazoch Igora Matoviča jeho rodáci? Tu má odpoveď! Vybrali sme sa priamo do ulíc Malého Ríma. Chceli sme vedieť, aký názor majú Trnavčania na motivačné preukazy pre seniorov. 5. december 2021 Monika Hanigovská Rôzne

5. december 2021 Monika Hanigovská Rôzne VIDEO: Čo si myslia o 500-eurových poukazoch Igora Matoviča jeho rodáci? Tu má odpoveď! Vybrali sme sa priamo do ulíc Malého Ríma. Chceli sme vedieť, aký názor majú Trnavčania na motivačné preukazy pre seniorov.

Témou týždňa bol doslova cirkus okolo ministra financií. Len pred nedávnom sa Igor Matovič (OĽANO) postavil pred novinárov, kde verejne vyhlásil, že sa pokúsi zabojovať o nezaočkovaných seniorov prostredníctvom 500-eurových poukážok.

Tie by chcel minister financií po odklepnutí vládou rozdať každému občanovi nad 60 rokov, ktorý sa zaočkuje. Koncom týždňa však vytiahol k polmiliardovému nápadu ďalších sto miliónov. Rozhodol sa totiž pridať seniorom stovečku na výdavky na energie.

Nádej na 600 eur pre dôchodcov stále žije. Vyhlásil to Matovič v piatok po tom, ako plénum schválilo, že návrh na poukazy za očkovanie prerokuje v tzv. zrýchlenom režime. Matovič verí, že sa nájde sociálne cítenie v strane Hlas-SD. Jej líder Peter Pellegrini tvrdí, že návrh nepodporia ani v prvom čítaní.

Nikto ich nemotivuje

Podľa Matoviča nikto doteraz nepriniesol žiadne riešenie, ktoré by motivovalo najmä staršie ročníky k vakcinácii. Seniori pritom patria do rizikovej skupiny obyvateľov a medzi najviac ohrozenú časť populácie. „Robíme s Borisom (Kollárom, poz. red.) to, čo vieme, a čo považujeme za jediné možné riešenie… Ako teraz rýchlo naštartovať dôchodcov, aby sa zaočkovali,“ vyhlásil nedávno na tlačovke.

Peniaze by mohli seniori použiť v hoteloch, reštauráciách, kaviarňach, ale aj na kultúru či služby. Jeho poukážky by však mali pomôcť aj inak.

„Ak má ktokoľvek iný lepší nápad, čarovný prútik, ako to urobiť, sem s tým,“ vyzval verejne.

U Trnavčanov by nepochodil

Na lepší nápad sme sa pýtali tých, ktorí sú cieľovou skupinou sporných poukážok. Redakcia Dnes24 sa preto vybrala s kamerou za rodákmi z Trnavy. Zisťovali sme, či by boli pre nich 500-eurové poukážky prínosom, a čo si o nich ľudia pracujúci v gastro priemysle myslia.

Nájsť človeka, ktorý by Matovičov návrh schvaľoval, bolo ako hľadať ihlu v kope sena.

Oslovená staršia Trnavčanka vidí problém v tom, že by mohli byť poukážky použité aj veľmi neefektívne. „Keby sa to malo znevážiť… Napríklad vnuci by to minuli na všelijaké hlúposti, to by som bola veľmi nerada. Viete, peňazí nie je,“ povedala nám. Trnavčanka však nemyslí len na seba. „Budeme držať palce všetkým, aby niečo dostali, ale nielen my, ale aj zdravotníci,“ dodala.

Viacerí seniori by boli radšej, keby im peniaze cinkli k penzii. „Lepšie by urobil, keby tie peniaze použil na zvýšenie dôchodku,“ myslí si ďalšia oslovená seniorka o Matovičovom nápade.

VIDEO: Ako vnímajú seniori Matovičov nápad? Pozrite si v našej ankete z Trnavy.