Zdroj: TASR/Jakub Kotian Matovič bojuje ako BÝK: Útočí na vlastných, nadáva do bastardov a fašistického h*vna! Nádej na 600 eur pre dôchodcov, teda 500 eur za očkovanie a 100 eur na energie, stále žije. 3. december 2021 Politika

3. december 2021 Politika Matovič bojuje ako BÝK: Útočí na vlastných, nadáva do bastardov a fašistického h*vna! Nádej na 600 eur pre dôchodcov, teda 500 eur za očkovanie a 100 eur na energie, stále žije.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Vyhlásil to minister financií Igor Matovič (OĽANO) v piatok po tom, ako plénum schválilo, že návrh na poukazy za očkovanie prerokuje v tzv. zrýchlenom režime. Matovič verí, že sa nájde sociálne cítenie v strane Hlas-SD. Jej líder Peter Pellegrini tvrdí, že návrh nepodporia ani v prvom čítaní.

Hodili dôchodcov cez palubu

Matovič skonštatoval, že sa nespolieha na to, že by niektoré opozičné poslanecké kluby zvážili svoje hlasovanie. „Ale naďalej verím, že sa nájde sociálne cítenie v strane Hlas – sociálna demokracia, lebo v prípade, ak by tento návrh nepodporili, tak by sa ukázalo, ako to v skutočnosti myslia s dôchodcami, ako to v skutočnosti myslia so zúfalými zdravotníkmi v nemocniciach, ako to v skutočnosti myslia s tými dotknutými podnikateľmi, kde by tie peniaze mali skončiť,“ poznamenal minister financií.

Dodal, že všetky karty vyložili na stôl. Opozícia si podľa neho „pýtala“ priamo pomoc dôchodcom na energie, ktorú aj ponúkol. Podotkol, že napriek tomu „hodili dôchodcov cez palubu“. Druhý pokus na reparát je však podľa jeho slov v utorok (7. 12.).

"Vraj sociálny demokrat, Robert Fico, ktorého dôchodcovia vždy volili, sa už nechal počuť, že v utorok už budú všetci jeho poslanci v práci, aby definitívne 600 eur pre dôchodcov zablokovali…Čo ho po tom, že zbytočne zomrú tisíce ľudí. Čo ho po tom, že nemocnice skolabujú. Čo ho po tom, že prevádzky skrachujú. Hlavne že on možno zostane na slobode, " napísal na sociálnej sieti poobede Matovič.

Keď prišla reč na opozíciu, vo svoje rozprave Matovič viackrát nazval šéfa Smeru Roberta Fica bastardom. „Niektorí si postavili kampaň na tom, že burcujú v ľuďoch pocit, že riešenie je absolútna sloboda. Získavajú preferencie na základe burcovania tých najnižších pudov. Mrzí ma, že to budú robiť aj naďalej, lebo nedokážu zaujať svojím intelektom,“ povedal expremiér a slová adresoval priamo Ficovi.

Matovič taktiež vyzval Sulíkovu SaS, aby pomohla podnikateľom z gastrosektora. “Všetky reštaurácie budem posielať na vás, tam ich nasmerujem. Ja ten problém už nebudem riešiť, sorry,” odkázal Matovič.

Búrlivá diskusia

Matovič prirovnal súčasnosť k 30. rokom 20. storočia v Nemecku. V piatkovej reči nazval Mazureka fašistickým h*vnom, ktoré oblbuje ľudí.

„Toto isté, čo robí to fašistické ho*no, robil aj on a volal sa Adolf Hitler,“ adresoval slová povedal Matovič, na čo ho predsedajúci upozornil. Milan Mazurek kričal, aby ho nechali pokračovať. Podpredseda parlamentu Milan Laurenčík (SaS) ho opakovane vyzýval, aby nepoužíval vulgarizmy.

Dôchodcovia podľa Matoviča nebudú potrebovať smartfón, aby využili 500-eurové poukazy. Podľa ministra financií im prídu papierové poukazy podobné gastrolístkom poštou a podobné to bude aj so 100-eurovou kompenzáciou za drahé energie. Pôvodne hovoril o tom, že sa budú uplatňovať cez QR kód, čo otvorilo polemiku realizovateľnosti.

Ako na arabskom trhu

Pellegrini priblížil, že nezaradení poslanci pôsobiaci v Hlase-SD boli do jedného prítomní v sále a pri hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní sa zdržali.

Tento návrh podľa neho nespĺňa ich predstavy. „Čo ma veľmi mrzí, napriek tomu, že opozícia avizovala jednotný postoj, žiaľ, vďaka neprítomnosti štyroch poslancov za stranu Smer tento návrh prešiel,“ dodal.

Podporu Hlasu-SD nemá ani 100-eurový bonus na energie. Podľa Pellegriniho je to niečo, čo Matovič vymyslel priamo počas rokovania.

„To nie je ako na arabskom trhu, tu má vláda prichádzať s koncepčnými návrhmi. Ja som navrhoval nejaký kompromis aj samotnej nejakej propagácie očkovania, respektíve motivácie, ale aj výraznej pomoci ťažko skúšaným seniorom, nič z toho tento návrh neobsahuje tak, ako sme si predstavovali,“ vyhlásil Pellegrini.

Vláda má podľa neho ústavnú väčšinu a môže tak prijímať, čo chce, a to bez toho, aby potrebovala opozíciu. Opozícia tu podľa jeho slov nie je preto, aby „chránila zadok vládnej koalície, keď sa vládna koalícia medzi sebou háda“. Aj pri hlasovaní v prvom čítaní budú podľa neho poslanci pôsobiaci v Hlase-SD „do nohy“ v sále a budú proti, alebo sa zdržia.

Šanca je nízka

Poukazy za očkovanie v hodnote 500 eur pre obyvateľov Slovenska starších ako 60 rokov prerokujú poslanci v skrátenom legislatívnom konaní. Zrýchlený režim k novele zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 schválilo plénum v piatok hlasmi 72 zo 143 prítomných poslancov.

Pri hlasovaní o skrátenom legislatívnom konaní hlasovali za poslanci OĽANO a Sme rodina. Proti boli poslanci SaS, Smer-SD a ĽSNS.

Nezaradení poslanci sa zdržali alebo boli proti, okrem Jany Žitňanskej, Alexandry Pivkovej, Juraja Šeligu a Jozefa Šimka, ktorí boli za. Sedem poslancov nebolo prítomných.

Zdroj: TASR