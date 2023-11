6 Galéria Zdroj: Petr Horálek VIDEO: Kúsok od Prešova zachytil fotograf krásnu POLÁRNU ŽIARU. Kedy uvidíme ďalšiu? Astrofotograf Petr Horálek je "dvorným" fotografom nebeských šou, aké len tak neuvidíme. Jeho snímky boli viackrát oceňované. A opäť sa mu podarilo zachytiť úchvatný úkaz na oblohe. 27. november 2023 ELA Rôzne

Polárna žiara sa v nedeľu (26. novembra) v plnej kráse vyfarbila na východe našej krajiny, kde bola najlepšie viditeľná. A podarilo sa ju zachytiť uznávanému českému profesionálnemu astrofotografovi Petrovi Horálkovi. farebný úkaz pozoroval nad obcou Záhradné (okres Prešov) v sobotu medzi 20.33 až 21.27 hod.

„V sobotu medzi siedmou a desiatou večer bolo možné v krátkych periódach a za jasného mesačného svitu pozorovať polárnu žiaru," vysvetlil svoje pozorovanie Petr.

Počasie podľa neho neprialo pozorovaniu všade, ale hlavne na východnom Slovensku bolo v čase úkazu úplne jasné nebo. Polárnu žiaru zachytil aj na videu.

V rozhovore pre tvnoviny.sk prezradil, že v najbližších mesiacoch bude opäť šanca vidieť toto nebeské divadlo raz či dvakrát do mesiaca. kto si trúfa, môže ju slabšie zachytiť aspoň pomocou fotoaparátu. No a dva až tri razy by v priebehu budúceho roka mohla byť viditeľná aj voľným okom.

