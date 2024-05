22. máj 2024 ELA Správy Rôzne VIDEO Na juhu Slovenska sa objavilo TORNÁDO! Búrková situácia sa bude ZHORŠOVAŤ Slovensko má pred sebou šiesty búrlivý deň z aktuálnej série búrok, ktorá už niekoľko dní sužuje celú Európu. Na juhu Slovenska sa pri meste Rimavská Sobota objavilo tornádo.

Zdroj: iMeteo.sk/Martin Kosorín

Potvrdzujú to analýzy radarových dát a video čitateľa, informuje iMeteo.sk.

„Dnešné búrky sú na Slovensku v porovnaní s uplynulými dňami slabšie, no ako sme upozorňovali, tak lokálne sa môže objaviť aj silnejšia búrková bunka, ktorá môže priniesť nebezpečné javy,“ dodáva portál.

Už od skorého poludnia sa na juhu stredného a východného Slovenska, v rámci širšieho slovensko-maďarského pohraničia, tvoria lokálne aj silnejšie búrky. Tie sa vyskytli predovšetkým v susednom Maďarsku, no krátko pred 16:00 sa jedna silná búrková bunka objavila aj na juhu, pri Rimavskej Sobote.

Platia výstrahy

Na východe Slovenska platia v stredu podvečer výstrahy pred búrkami prvého aj druhého stupňa. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vo štvrtok (23. 5.) platia výstrahy prvého stupňa pre väčšinu Slovenska.

Výstrahy platia v stredu pre okresy Gelnica, Košice-mesto, Rožňava, Spišský Nová Ves a Poprad. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 20 až 30 milimetrov za 30 minút, s nárazovým vetrom do 85 kilometrov za hodinu a s krúpami.

V okrese Košice-okolie platí výstraha druhého stupňa. Podľa SHMÚ je tu malá pravdepodobnosť výskytu silných búrok s ešte vyššou intenzitou dažďa a silnejším vetrom.

Tornádo na Slovensku

Pred 16:00 sa oblasťou Rimavskej Soboty prehnala silnejšia búrka, ktorá priniesla intenzívne zrážky. Zasiahla aj samotné centrum Rimavskej Soboty, kde spadlo 20 až 30 mm zrážok. K oveľa nebezpečnejšiemu javu, však došlo neďaleko tohto mesta.

„Náš čitateľ Martin nás informoval o búrke v blízkosti obce Kružno. Po analýze videa a radarového záberu z tejto oblasti môžeme potvrdiť, že sa v oblasti vyskytol veterný vír, ktorý sa dotkol zemského povrchu. Ide tak zrejme o tornádo najslabšej úrovne IF0,“ vysvetľuje iMeteo.

Ako ďalej dodáva, z videa je jednoznačná rotácia a kontakt so zemou. V oblasti pravdepodobne išlo o nesupercelárne tornádo, teda tornádo, ktoré nie je spojené s rotujúcim vstupným prúdom (supercely). Takéto tornáda vznikajú z už rotujúceho vzduchu pod búrkou, pričom rotácia môže byť spôsobená napríklad reliéfom v danej lokalite.

Búrková situácia sa bude zhoršovať

Počas zajtrajšieho dňa budú búrky opäť lokalizované predovšetkým do oblasti stredného Slovenska, no už by mali byť oveľa intenzívnejšie ako dnes.

V piatok sa ťažisko búrok presunie smerom nad západné Slovensko, kde hrozia intenzívnejšie búrky.

Zdroj: YouTube.com

Zdroj: iMeteo.sk