VIDEO: Situácia v Kazachstane sa vyostruje: Vojaci môžu STRIEĽAŤ bez varovania

Počas „špeciálnych operácií“ bezpečnostných síl bolo v Kazachstane zadržaných približne 3-tisíc ľudí, 26 osôb označovaných úradmi za „zločincov“ bolo „zlikvidovaných“ a ďalších 18 ich bolo zranených. Informovala o tom v piatok tlačová služba kazašského ministerstva vnútra. Zatiaľ zomrelo 18 policajtov, zranených bolo 748.

Po protestoch, ktoré vypukli pre zvýšenie cien LPG, platí v krajine výnimočný stav a padla vláda.

Vojaci a policajti v Kazachstane môžu strieľať bez varovania. Prezident Kasym-Žomart Tokajev v televíznom prejave vyhlásil, že nebude vyjednávať s účastníkmi nepokojov.

„Ako je možné vyjednávať so zločincami, s banditmi? Treba ich zničiť. Stane sa tak v blízkej budúcnosti,“ povedal. Možnosť mierového riešenia vylúčil.

V mnohých lokalitách sa údajne vytvorili „oddiely domobrany“, ktorých členovia-dobrovoľníci pomáhajú poriadkovým silám obnoviť a „chrániť ústavný poriadok“.

Situácia v Alma-Ate je stále zložitá. „Teroristi“ tam „vzdorujú bezpečnostným silám“, ktorých „protiteroristická operácia pokračuje“, povedal pre Interfax námestník primátora mesta Akim Jeržan Babakumarov. Potvrdil, že vo štvrtok došlo v oblasti Námestia republiky k zhoršeniu situácie.

V centre Alma-Ata ležia mŕtvi na uliciach, píše spravodajca ruskej štátnej agentúry TASS. O streľbe v okolí hlavného námestia informujú aj ďalšie médiá. „Je vidieť niekoľko rozstrieľaných áut, prinajmenšom v dvoch z nich sú telá,“ vyhlásil spravodajca TASS.

„Teroristi kladú tvrdý odpor,“ povedal Babakumarov. Skupina vzbúrencov sa podľa Interfaxu zabarikádovala v budove televízneho kanálu Mir v Alma-Ate.

Kazašská generálna prokuratúra už medzičasom začala vyšetrovanie na základe podozrenia z organizovania a účasti na masových nepokojoch a začalo sa aj prípravné vyšetrovanie vo veci spáchania teroristických či­nov.

Zástupca generálnej prokuratúry vyzval „obyvateľov, aby si záznamy o spáchaných priestupkoch uchovávali na videokamerách a v telefónoch“.

Kazašské ministerstvo vnútra súčasne ešte vo štvrtok upozornilo, že demonštranti, ktorí odmietnu zložiť zbrane, „budú zlikvidovaní“, uviedla agentúra RIA Novosti.

