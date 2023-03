Zdroj: instagram.com/herzog_tv VIDEO Sloveniek na nemeckej párty valcuje internet: Moderátor zostal vykoľajený Vraví sa, že najzábavnejšie chvíle sú tie neplánované. Vystihuje to video Sloveniek, ktoré minimálne v Nemecku vyvolalo menšiu senzáciu. 15. marec 2023 Magazín

15. marec 2023 Magazín VIDEO Sloveniek na nemeckej párty valcuje internet: Moderátor zostal vykoľajený Vraví sa, že najzábavnejšie chvíle sú tie neplánované. Vystihuje to video Sloveniek, ktoré minimálne v Nemecku vyvolalo menšiu senzáciu.

Daniel Herzog je populárny nemecký moderátor, ktorý navštevuje tamojšie spoločenské akcie, párty a iné miesta, kde spovedá hostí.

Nedávno stretol na jednej takejto udalosti slovenské dievčatá. Slovenky sa vďaka nedorozumeniu stali senzáciou na sociálnych sieťach. A ich rozhovor ďalej naberá na popularite.

Nečakaná odpoveď

Daniel Herzog pristúpil k dievčatám a keď zistil, že to nie sú Nemky, plynule prešiel do angličtiny. Najprv sa ich opýtal, či majú priateľov. Po kladnej odpovedi chcel ešte vedieť, ako dlho s nimi tvoria pár, no tu nastala jazyková bariéra. Nemecký moderátor naraz dostal odpoveď, akú vôbec nečakal.

Jedno z dievčat odpovedalo: Hugo Boss. Slečne sa zrejme zazdalo, že sa jej moderátor pýta na jej obľúbený parfum.

Za nedorozumením mohla byť jazyková bariéra, pravdou však je, že prispieť k nemu mohol aj hluk v pozadí. Slovenka moderátorovi buď nerozumela, alebo otázku jednoducho dobre nepočula.

Internet sa baví

Video sa začalo veľmi rýchlo šíriť naprieč sociálnymi sieťami, kde naďalej zabáva ľudí. „Perfektné! Toľko som sa smiala! Vďaka,“ napísala na Instagram istá Nemka. „Jednoducho pochopila parfum,“ okomentovala so smajlíkom istá Sophia. „Nádhera, toto sú tie najlepšie rozhovory,“ okomentoval video ďalší Nemec.

Našlo sa však aj niekoľko Slovákov, ktorí to vidia inak: „Potom nech sa Slováci nečudujú, že nás berú ako zberbu, po takomto výkone… ešte tá druha prikyvuje jak tupelko, radšej sa nemali trepať silou mocou do rozhovoru s tým Nemcom,“ píše Vladimir na Facebooku, kde sa taktiež video šíri. No rozhovor zaklincovala pani Margaréta: „Nevadí, aj tak 90% Nemcov netuší, kde je Slovensko.“

Zdroj: Dnes24.sk