16. máj 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Vieme, KEDY na Slovensko udrú silné BÚRKY: Zostávajú posledné hodiny! Počasie sa už o niekoľko hodín výrazne zmení. Na Slovensko sa rútia silné búrky.

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Slovensko zažíva posledný deň so stabilným počasím. Prichádza totiž výrazná zmena. „Tlaková výš zasahuje nad naše územie od severovýchodu a jej vplyv postupne slabne. Zároveň sa juhozápadne od Slovenska nachádza oblasť nižšieho tlaku vzduchu, ktorá prináša búrlivé a veľmi upršané počasie a práve od juhozápadu sa dnes začne počasie zhoršovať aj u nás,“ informuje iMeteo.sk.

Búrky sa ženú Európou

Nad Nemeckom, Talianskom, Rakúskom a nad celým Balkánom sa dnes budú formovať veľmi intenzívne búrky. Meteorológovia očakávajú aj nebezpečný jav – prívalové zrážky.

„Celá táto línia intenzívnych búrok a zrážok sa začne presúvať smerom k nášmu územiu, pričom vo večerných hodinách treba počítať s intenzívnymi búrkami v Maďarsku a následne aj vo východnom Rakúsku,“ dodáva server.

Okolo polnoci sa toto zrážkové pole priblíži k našim hraniciam a postupne začne ovplyvňovať počasie aj u nás.

Dajte si pozor!

Podľa aktuálnych predpovedí by sa prvá vlna búrok a zrážok mala dostať nad juhozápadné časti Slovenska okolo polnoci. „Pôjde o zvyšky búrkového systému, ktorý bude prinášať mnoho búrok do Rakúska a Maďarska. Nejaké búrky sa objavia aj na našom území, no počítajte predovšetkým s dažďom,“ uvádza portál.

V noci a v ranných hodinách sa zrážkové pole presunie naprieč Slovenskom k severovýchodu. Pripraviť sa musíme na lejak a slabšie búrky. To najhoršie nás však ešte len čaká.

Druhá vlna búrok

iMeteo.sk upozorňuje, že po prechode ranných piatkových zrážok a slabých búrkach sa naše územie dostane do veľmi vlhkého prostredia.

„Toto prostredie bude veľmi labilné a vznikať v ňom budú ďalšie samostatné až intenzívne búrky. Najintenzívnejšie búrky by sa mali vyskytovať na západnom a juhozápadnom Slovensku a už by mali byť sprevádzané aj nebezpečnejšími sprievodnými javmi ako krúpy či silné poryvy vetra, ktoré by mohli páchať aj materiálne škody,“ uvádza.

Búrlivý víkend

Búrky by sa na juhozápade mali vyskytovať do neskorších piatkových hodín. Neoddýchneme si od nich ani počas víkendu. V sobotu sa presunú predovšetkým na sever stredného a východného Slovenska.

V nedeľu sa očakáva príchod ďalšej vlny pomerne intenzívnych búrok. Priniesť by mala nielen plošné búrky, ale aj ďalšie problémy.

„Môžeme však povedať, že vývoj až do konca mesiaca naznačuje, že stabilné počasie nás rozhodne nečaká, ba naopak. Od piatka sa začne séria búrlivých dní, ktoré by mali prinášať búrky na denno-dennom poriadku, a to až do konca mesiaca,“ píše server.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk