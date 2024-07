27. júl 2024 Zo Slovenska Viete, komu zveríte svoj ŽIVOT? Na Slovensku môže byť aj plavčík, ktorý NEVIE plávať! Akreditované plavčícke kurzy sú nákladné. Pri lacnejších kurzoch zase napríklad absolvent vôbec nemusí vedieť plávať.

Slovenský Červený kríž upozorňuje na nedostatočnú kvalifikáciu plavčíkov. Ako informuje server spravy.rtvs.sk, pomôcť by mohol nový študijný odbor. Súkromná stredná športová škola v Prešove bude od nového školského roka školiť vodných záchranárov. Stane sa tak v spolupráci so Školiacim strediskom Slovenského Červeného kríža. Po trojročnom štúdiu by sa tak k plavčíkom malo pridať približne dvadsať nových kolegov.

Kvalitný kurz

Michal, ktorý už druhý rok pracuje ako plavčík na trenčianskom kúpalisku, vraví, že musel absolvovať skúšky z plávania. "Na bronzový preukaz sa skladali zo 400 metrov, s tým že 200 m bolo na časový limit,“ vraví.

Portál pripomína, že táto práca vďaka svojej sezónnosti láka hlavne mladých. A tí často nemajú peniaze na akreditovaný kurz.

„Keď si chcú urobiť medzinárodný kurz napríklad Slovenským Červeným krížom, ktorý je členom International life saving society, tak takýto kurz stojí okolo 250 eur. Aj to ich odrádza,“ vysvetľuje dlhoročný záchranár Miloslav Murajda.

Plavčík, čo nevie plávať?

Na trhu sú však aj spoločnosti, ktoré majú lacnejšie kurzy vodnej záchrannej služby. Sú však bez akreditácie.

Spravy.rtvs.sk upozorňujú, že po absolvovaní takéhoto kurzu tak napríklad záujemca nemusí vedieť plávať!

Zákon totiž na Slovensku neurčuje, aké kritériá by mal vodný záchranný kurz spĺňať. „Keď ide o záchranu života, ten plavec-záchranár musí mať dostatočné plavecké zručnosti, nejakú plaveckú gramotnosť, záchranárske zručnosti zvládnuté. V neposlednom rade musí mať akreditovaný kurz prvej pomoci,“ upozorňuje vedúci školiaceho strediska SČK Marek Marcinčin.

Vodní záchranári zo Slovenského Červeného kríža na tento problém upozorňujú dlhodobo. Už osem rokov žiadajú sprísnenie kritérií pre preverovanie plaveckých zručností plavčíkov.

Foto: ilustračné

