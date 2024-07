18. júl 2024 ELA Správy Politika Vláda si brúsy zuby na ŽIVNOSTNÍKOV: Prídu o paušálne výdavky? ZACHRÁNIŤ ich môže Danko Strana SaS kritizuje zámer koalície viac zdaniť živnostníkov tým, že im zníži alebo zruší paušálne výdavky. Opozícia hovorí o ich likvidácii. Nádej, že sa tak nestane, vkladajú do Andreja Danka.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Hoci presný návrh opozičná strana nepozná, odvoláva sa na nedávne vyjadrenia Andreja Danka, podľa ktorého rastie v koalícii tlak na väčšie zdanenie živnostníkov. On s tým nesúhlasí.

Zmenou paušálnych výdavkov by sa podľa opozície zvýšil počet živnostníkov, ktorí by si hľadali neoficiálny príjem. V stredu to uviedli na tlačovej besede predseda SaS Branislav Gröhling a podpredseda SaS Marián Viskupič.

„Chceme upozorniť aj na ďalší zámer vlády, ktorý sa dotkne ďalšej skupiny viac ako 250-tisíc ľudí. Vládna koalícia plánuje zaútočiť na živnostníkov a zobrať im viaceré výhody, napríklad aj zrušiť paušálne výdavky a toto je úplne neprijateľné. Živnostníci sú často ľudia, ktorí sú odkázaní sami na seba, platia si nemalé peniaze a odvody,“ povedal Gröhling.

Zachráni to Danko?

Vláda potrebuje konsolidovať verejné financie, aby sa spomalil rast dlhu krajiny. Minister financií Kamenický hovorí o opatreniach za 1,4 miliardy eur. Dohodu v koalícii by si želal do konca augusta.

„Ja sa v tomto trošku spolieham na Andreja Danka, pevne verím, že si za tým bude stáť,“ povedal Marián Viskupič.

Paušálne výdavky využíva viac ako 260-tisíc živnostníkov. SNS presadila za tretej Ficovej vlády ich zvýšenie zo 40 na 60 percent z príjmov, stúpol aj ročný limit z 5 040 eur na 20-tisíc eur.

„Je tlak na zrušenie či na úpravu paušálnych výdavkov, potom je otázka aj v prípade systému zdanenia, vôbec to zatiaľ nie je uzavreté, existujú rôzne varianty,“ povedal nedávno Andrej Danko pre HN.

Ako však dodáva, tlaky na zásahy do živností, na ktoré tlačia koaliční financmajstri, chce ustáť. Strana SNS považuje pretlačenie výhod pre živnostníkov do zákona za jeden zo svojich najsilnejších tém. Danko to tiež často spomína v diskusiách.

Fiktívni živnostníci

Ministerstvo financií sa k zámeru viac zdaniť živnostníkov bližšie nevyjadruje. „Momentálne by sme neradi podporovali akékoľvek špekulácie o tejto téme,“ uviedlo.

Zrušením alebo úpravou týchto paušálnych výdavkov by tak vláda zobrala živnostníkom jednu z výhod, ktorá by poslúžila na konsolidáciu verejných financií, argumentuje Viskupič.

Upozornil aj na to, že vláda sa chce zamerať na fiktívnych živnostníkov, ktorí nespĺňajú podmienky riadneho pracovného pomeru. Presun zamestnancov zo živnostenských pomerov do tých riadnych pracovných by podľa neho zaznamenal nárast ľudí, ktorí by prišli o prácu.

„Množstvo ľudí príde o prácu, pretože zamestnávatelia si dvakrát rozmyslia, či sa im podarí presunúť daného zamestnanca, ktorý pracoval na živnosť a majú s ním teda podstatne nižšie náklady na prácu a administratívne náklady do pracovnoprávneho pomeru, pretože jednoducho, keď to bude ako zamestnanec, bude pre nich podstatne drahší,“ doplnil Viskupič.

Zdroj: Dnes24.sk