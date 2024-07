17. júl 2024 Rastislav Búgel Cestovanie Známu cestovku vyšetruje polícia! Naštvaní klienti, škoda za 160-TISÍC a TRESTNÉ stíhanie Polícia v prípade známej slovenskej cestovky vedie trestné stíhanie. Webová stránka však funguje ďalej a ponúka zájazdy.

V posledných dňoch sa v slovenských médiách skloňuje meno cestovnej kancelárie z Dunajskej Stredy Exit Travel Club. Ako informoval portál Napunk, vyšetrovateľ Obvodného oddelenia Policajného zboru v Trnave začal voči nej trestné stíhanie pre trestný čin podvodu.

„Odhadovaná výška škody presahuje 160-tisíc eur, uviedla na otázku Napunku policajná hovorkyňa Zlatica Antalová,“ píše server.

Sto zájazdov sa nekonalo

Už v januári portál upozornil, že viac ako sto zájazdov na Nový rok a na Vianoce sa neuskutočnilo. Cestovná kancelária mala pritom klientov do poslednej chvíle ubezpečovať, že so zájazdami za tisíce eur bude všetko v poriadku. Viacerí čitatelia sa však portálu posťažovali, že späť nedostali ani cent zo sumy, ktorú zaplatili.

Kancelária je zatvorená, web funguje

Ako upozorňuje server noviny.sk, aj napriek problémom a zatvorenej pobočke web cestovnej kancelárie ďalej ponúka zájazdy.

„Zaplatili sme zálohu, potom sme v decembri vyplatili celú sumu, 10 ľudí v celkovej hodnote 30-tisíc euro,“ povedal jeden z klientov, ktorý mal cestovať do Mexika. Tri dni pred odjazdom ich mal majiteľ pozvať do kancelárie. Povedal im, že ubytovanie majú zabezpečené, no musia si kúpiť nové letenky. To našťastie nespravili. Podľa slov klientky boli „letenky“, ktoré dostali na e-mail, iba rezervácia. „A neboli vyplatené cestovnou kanceláriou, pričom my sme celú sumu vyplatili. Oni vystavili normálne, že falošné, všetko čísla aj mená, to je podvod,“ vraví nahnevaná žena.

Uvidia svoje peniaze?

Ako uviedli noviny.sk, majiteľ sa mal obhajovať, že problém nastal mimo ich firmy. Písomne sa mal dokonca zaviazať, že peniaze do 6. februára vráti. Nestalo sa tak.

„Povedal to, že kto udá na políciu, tak žiadne, ani cent nebude vidieť z toho, čo mal zaplatené,“ dodala klientka. Server sa s majiteľom snažil spojiť, no ten priestor na vyjadrenie odmietol. Tvrdil však, že prípad rieši a všetci poškodení klienti budú vyplatení.

Zaujímavé zistenie

Podľa portálu však s.r.o. vraj mieri do konkurzu. Exekútor, na ktorého sa klienti obrátili, mal odhaliť zaujímavý fakt. „Nevie vraj od nich nič zhabať, pretože vo februári sa všetkého hmotného majetku zbavil darovaním,“ dodala klientka s tým, že sa preto obrátili na políciu.

„Ide o podozrenie z obzvlášť závažného zločinu podvodu, za ktorý zákon ukladá trest v rozsahu 10 až 15 rokov. Ďalšie informácie nemôžeme poskytovať,“ povedala pre server policajná hovorkyňa Michaela Ulehlová.

Vylúčili ju z asociácie

„Tak isto sme obdržali niekoľko sťažností od klientov, ktorí mali problém s touto spoločnosťou, že si zakúpili zájazd, ktorý sa neuskutočnil a peniaze im nevrátili. Spoločnosť ďalej podniká a ďalej má nejakým spôsobom možnosť zavádzať svojich klientov. My sme túto spoločnosť okamžite vylúčili, niečo pred vyše dvomi rokmi. Vo väčšine prípadov to odporúčanie je čím skôr oznámiť túto skutočnosť polícii,“ uviedol prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a agentúr Roman Berkes.

