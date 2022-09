Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Vlajka za takmer 17-tisíc a drahý alkohol? Remišovej ministerstvo vysvetľuje zvláštne nákupy Opozičný Hlas-SD sa pustil do rezortu Veroniky Remišovej. To nákupy vysvetľuje a Pellegriniho ľudí označuje za klamárov. 11. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

11. september 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Vlajka za takmer 17-tisíc a drahý alkohol? Remišovej ministerstvo vysvetľuje zvláštne nákupy Opozičný Hlas-SD sa pustil do rezortu Veroniky Remišovej. To nákupy vysvetľuje a Pellegriniho ľudí označuje za klamárov.

Na údajné podozrivé nákupy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie upozornil Martin Dorčák z opozičnej strany Hlas-SD. Vo videu, ktoré zverejnil na sociálnych sieťach, obviňuje rezort Veroniky Remišovej (Za ľudí) z nehospodárneho konania.

Vlajka za tisíce?

Dorčák hovorí konkrétne o privysokej cene za smútočnú vlaku a nákladný nákup alkoholu. „Na čo chce Veronika Remišová použiť smútočnú zástavu za 16 998 eur? Dobre počujete,“ prihovára sa vo videu.

Dorčák tiež spomína nákup alkoholu, konkrétne brandy za vyše tisíc eur. „To fakt musia u tej Remišovej ešte aj chľastať za štátne?“ pýta sa Dorčák.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie na svojich webových stránkach zverejňuje vystavené objednávky. Medzi tými poslednými je naozaj uvedený aj nákup spomínanej smútočnej vlajky. Objednávka je datovaná 17. augustom, rezort vraj kúpil vlajku od eseročky a zaplatil za ňu 16 998 eur.

V objednávkach je dohľadateľný aj nákup alkoholu, o ktorom hovorí Dorčák. Objednávka je z 19. augusta a položka je uvedená ako „Karpatské brandy špeciál VSOP v krabici“. Suma je 1 109 eur.

Rezort reaguje

Podľa Andreja Ďuríčka z tlačového oddelenia ministerstva ide o diskreditačnú kampaň strany Hlas-SD a Dorčák prekrútil fakty a klamal.

„Aj úplnému diletantovi musí byť jasné, že za 17-tisíc eur by vlajka musela byť asi z pravého hodvábu a ručne vyšívaná zlatými niťami. Len propagandistom zo strany Hlas na tom asi nebolo nič podozrivé,“ reagoval pre Dnes24 Ďuríček.

Ako vysvetlil, nešlo o jednu smútočnú vlajku a v rámci spomínaného nákupu bolo objednávaných 76 kusov interiérových a exteriérových vlajok rôznych veľkostí plus 140 držiakov. Ministerstvo sa totiž sťahovalo do nového sídla, ktoré bolo potrebné vybaviť štátnymi symbolmi. Ďuríček tiež ubezpečil, že obstarávanie prebehlo v súlade so zákonom.

Pre delegácie

Ministerstvo vysvetlilo aj nákup alkoholu, ktorý mal byť protokolárnym darom pre tuzemské a zahraničné návštevy a delegácie.

„Ide o 40 balení slovenských výrobkov v bežných trhových cenách. MIRRI SR podporuje slovenských výrobcov, remeselníkov, dizajnérov, slovenské produkty a takýmito darmi obdarúva svoje návštevy a uvádza to aj na všetkých svojich protokolárnych daroch. Všetky protokolárne dary sú riadne vedené a vykázané ich odovzdanie,“ uviedol Ďuríček s tým, že za vlády Petra Pellegriniho UPVII protokolárne dary za 45-tisíc eur.

