9. september 2020 Zo zahraničia Vlak v Česku sa zrazil so servisným strojom. Na mieste bolo vyše 20 zranených!

Jeden človek zostal po zrážke zakliesnený vo vagóne. Na mieste nehody zasahovali dva vrtuľníky.

Zdroj: Polícia Českej republiky

Na železničnej stanici v českom meste Kdyně v okrese Domažlice sa v stredu ráno zrazil vlak s diagnostickou železničnou súpravou. Na mieste bolo najmenej 21 zranených, z toho štyria stredne ťažko, informuje spravodajský portál Novinky.cz.

Prešiel na červenú

Hovorca plzenských hasičov Petr Poncar potvrdil, že jeden človek zostal po zrážke zakliesnený vo vagóne. „Išlo o stret lokotraktoru ťahajúceho meracie vozidlo a osobného vlaku,“ konštatoval Poncar.

Hovorkyňa Správy železničnej dopravnej cesty (SŽDC) Radka Pistoriusová uviedla, že strojvodca osobného vlaku pravdepodobne prešiel návestidlom vo chvíli, keď na ňom svietila červená.

Na mieste zasahovali dva vrtuľníky. Záchranári podľa hovorkyne záchranárov Márie Svobodovej previezli dvoch ľudí so stredne ťažkým zranením do nemocnice v Plzni, ďalších dvoch tiež so stredne ťažkým zranením do Motolskej nemocnice v Prahe. Šesť zranených previezli do nemocnice sanitky, ostatných ošetrili na mieste.

České dráhy prerušili prevádzku medzi stanicami Kdyně a Domažlice, dodal portál Novinky.cz.

Zdroj: TASR