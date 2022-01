Zdroj: TASR/Martin Baumann Vlhová 15. v obrovskom slalome Svetového pohára: Už som to hodila za hlavu Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v sobotnom obrovskom slalome Svetového pohára pätnástu priečku. 8. január 2022 Veronika Ondo-Cholewová Šport Ostatné športy

Zdroj: TASR/Martin Baumann

V slovinskej Kranjskej Gore zaostala o 2,55 sekundy za suverénnou víťazkou Sarou Hectorovou zo Švédska. Druhá skončila Francúzka Tessa Worleyová (+0,96) a tretia bola Talianka Marta Bassinová (+1,32).

Dvadsaťdeväťročná Hectorová má v tejto sezóne v obrovskom slalome oslnivú formu. Zvíťazila vo francúzskom Courcheveli, kde deň predtým bola druhá, medzi sviatkami v rakúskom Lienzi skončila tretia. V kariére slávila tretí triumf v prestížnom seriáli a vyšvihla sa vďaka nemu aj na čelo hodnotenia disciplíny. V celkovom poradí SP je líderka Američanka Mikaela Shiffrinová o 135 bodov pred Vlhovou.

Sila jazdy

So štartovým číslom 1 otvorila súťaž Bassinová, ktorá vlani v Kranjskej Gore triumfovala v dvoch „obrákoch“ za dva dni. Krátko po štarte ju rozhodila nerovnosť na trati, dokázala sa však skonsolidovať. Worleyová si lepšie postrážila úvodnú strminu a v priebežnom vedení vydržala do záveru elitnej žrebovanej sedmičky.

Tú uzavrela Hectorová a silovou jazdou na hranici rizika predstihla všetky súperky. Pred Worleyovou viedla o osem stotín sekundy a pred Bassinovou o 0,23 s. Shiffrinová s trojkou išla bez zreteľnejšej chyby, no jej prejavu chýbala potrebná dravosť a na každom medzičase naberala väčšiu a väčšiu stratu.

Vlhová pomalšia

To isté však platilo aj v prípade Vlhovej, ktorá sa na strmú trať vydala vzápätí so štvorkou. Hoci jej poňatie bolo agresívnejšie, v niektorých oblúkoch si akoby brzdila a neprechádzala nimi tak hladko.

V cieli bola o tri stotiny sekundy pomalšia než Shiffrinová. Lepšie časy zajazdili mnohé pretekárky s vyššími štartovými číslami a slovenskú reprezentantku vytlačili až do druhej desiatky priebežnej výsledkovej listiny. Figurovala na pätnástej priečke s mankom 1,51 sekundy na vedúcu Hectorovú.

Prerušená súťaž

V závere prvého kola bola súťaž dlho prerušená po ťažkom páde Nemky Pauliny Schlosserovej, ktorú niekoľko minút ošetrovali priamo na zjazdovke. Podobne zasiahol do priebehu druhého kola pád Američanky Pauly Moltzanovej. Celkovo bola trať dosť rozbitá a plná rýh.

Vlhová s podmienkami urputne bojovala a v prostrednej pasáži sa dostala do solídneho rytmu, na úrovni posledného medzičasu však po chybe musela výrazne korigovať smer a stratila rýchlosť. Po dojazde sa zaradila na piatu pozíciu, klesla ešte o desať miest a zachovala si umiestnenie z prvého kola.

„Dnes to dopadlo takto. Bohužiaľ, vôbec mi to nevyšlo, ale hodila som to už za hlavu. Zajtra je nový deň,“ povedala Vlhová v cieľových priestoroch.

Problémy mali aj iné lyžiarky

Problémy mali aj ďalšie lyžiarky a viacerým v spodnej časti dochádzali sily. Posun zo sedemnástej na piatu priečku z toho vyťažila úradujúca majsterka sveta v tejto disciplíne Lara Gutová-Behramiová zo Švajčiarska, ktorá sa vrátila na súťažné svahy po prekonaní ochorenia COVID-19.

Predstihla ju až Kanaďanka Valerie Grenierová, ktorej tesne ušlo premiérové pódiové umiestnenie v kariére. Prvé tri ženy si svoje pozície udržali, Hectorová navyše svoju jazdu neustále gradovala a najrýchlejšia bola v oboch kolách.

Pred ZOH v Pekingu je obrovský slalom SP na programe ešte 25. januára v talianskom Kronplatzi.

Výsledky obrovského slalomu SP v Kranjskej Gore:

1. Sara Hectorová (Švéd.) 2:15,79 min, 2. Tessa Worleyová (Fr.) +0,96 s, 3. Marta Bassinová (Tal.) +1,32, 4. Valerie Grenierová (Kan.) +1,39, 5. Lara Gutová-Behramiová (Švaj.) +1,92, 6. Maryna Gasienicová Danielová (Poľ.) +1,96, 7. Mikaela Shiffrinová (USA) +2,05, 8. Tina Robniková (Slov.) +2,06, 9. Meta Hrovatová (Slov.) +2,13, 10. Michelle Gisinová (Švaj.) +2,29, … 15. Petra VLHOVÁ (SR) +2,55

Celkové poradie SP (po 18 z 37 súťaží):

1. Shiffrinová 866 bodov, 2. VLHOVÁ 731, 3. Sofia Goggiová (Tal.) 657, 4. Hectorová 542, 5. Federica Brignoneová (Tal.) 407, 6. Gisinová 385

Poradie v obrovskom slalome (5 z 9):

1. Hectorová 362, 2. Shiffrinová 316, 3. Worleyová 307, 4. VLHOVÁ 251, 5. Bassinová 160, 6. Ramona Siebenhoferová (Rak.) 130

Zdroj: TASR