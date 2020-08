1. august 2020 Milan Hanzel Šport Ostatné športy Vlhová, ako ste ju ešte nevideli: S úsmevom ovládala bager! FOTO

Nezľakne sa žiadnej prekážky či výzvy! Taká je slovenská lyžiarka Petra Vlhová, ktorá sa odhodlala posadiť sa do kabíny bagra a ovládať ho.

Zdroj: Instagram.com/petravlhova13

Rodáčka z Liptova je naozaj všestrannou ženou, ktorá to vie nielen na bielych svahoch, ale aj napríklad za riadiacimi pákami stavebného kolosu.

Adrenalín k nej patrí

Petra si rada spestrí voľný čas rôznymi aktivitami. Spolu s bratom Borisom napríklad jazdia na motorke, vyskúšala si už, aké to je za volantom smetiarskeho auta, či sa posadí do kajaku alebo sa vyrazí do Tatier ako nosička tovaru. Teraz sa však predviedla ako stavebná pomocníčka.

Išlo jej to aj s bagrom

Najnovšie sa Vlhová pochválila na Instagrame ako riadila bager. Lenže, nebolo to len o tom, že si sadne do kabíny, ale hneď si vyskúšala aj niečo naviac. Na dvore rodinného domu nabrala do „lyžice“ zeminu a prehrabávala sa v nej ako skúsený bagrista. Lyžiarskej hviezde sa to tak zapáčilo, že jej to vyčarilo úsmev na tvári.

Zdroj: Dnes24.sk