Spoluhráč a kamarát zosnulého hokejistu Buchtelu si podal lekárov: Vykašľali sa na neho!

Tvrdé slová do radov doktorov. Tie si neodpustil český hokejista Jakub Lauko po smrti spoluhráča a kamaráta Ondřeja Buchtelu (†20), ktorý zomrel na rakovinu.

Vo štvrtok sa na pravé poludnie na Teplicku v obci Bystřany konala posledná rozlúčka s mladým hokejovým obrancom. Len dvadsaťročný Buchtela podľahol zákernej rakovine srdca, ktorá mala rýchly priebeh. Od diagnostikovania metastáz po hráčovu smrť neubehli ani tri mesiace.

Vylial si zlosť

Ondřej vyšiel s krutou pravdou von až na začiatku júna a začal s chorobu statočne bojovať. Lenže, tá bola už v takom pokročilom štádiu, že niekdajší reprezentant Česka do 18 rokov, nemal šancu uspieť. Buchtelov kamarát Jakub Lauko to však nevydržal a na Instagrame prejavil hnev tak, že si podal české zdravotníctvo. Kmeňový hráč Bostonu Bruins nechýbal na pohrebe, kde sa pre český portál iDNES.cz vrátil ku svojmu statusu: „Stojím si za svojimi slovami, aj keď som to napísal v emóciách. Nemyslel som to na všetkých lekárov a ospravedlňujem sa tým, ktorých sa to dotklo, ale názor meniť nebudem.“

Ostrá kritika do radov lekárov

Lauko sa so smrťou svojho výborného priateľa nevie zmieriť. „Ondra bol mladý, mal dvadsať rokov a neviem, kedy je lepší čas pre človeka, ktorý má vôľu žiť, vôľu sa liečiť. Nedokážem pochopiť, že sa na neho, poviem to blbo, vykašľali. Nechcem sa k ďalším veciam na želanie rodiny vyjadrovať, ale myslím si, že sa to zanedbalo,“ dodal 20-ročný Lauko.

Boli skvelí kamaráti

Jakuba a Ondřeja spájalo dlhoročné priateľstvo. „Veľa rokov bol mojim najlepším kamarátom. Je ťažké hovoriť o tom, čo sa stalo. Som šťastný, že som ho ešte zastihol pred tromi týždňami. Boli sme však stále v kontakte cez mobil a sociálne siete. Je to veľká strata pre český hokej, ale ešte väčšia pre jeho blízkych. Bol to skvelý človek,“ smutne poznamenal Jakub Lauko, ktorý si nechal vytetovať číslo jeho dresu 4 a iniciály O. B. „Chcem, aby so mnou bol navždy. Je strašné vidieť, ako sa môže život v okamihu otočiť o 180 stupňov. Nezabudnem na neho nikdy!“ uzavrel.

Tetovanie venované zosnulému kamarátovi

