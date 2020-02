3. február 2020 Šport Vlhovej rivalka sa utápa v slzách: Shiffrinovej náhle zomrel milovaný otec!

Americká zjazdárka Mikaela Shiffrinová oznámila smutnú správu o náhlom skone svojho otca Jeffa. Príčina smrti milovaného rodiča líderky svetového pohára nie je zatiaľ známa.

Mimoriadne smutnú a nečakanú správu zverejnila fenomenálna lyžiarka na svojich sociálnych sieťach. „Naša hora, náš oceán, náš východ slnka, naše srdce, naša duša, naše všetko. Naša rodina je otrasená nečakaným odchodom môjho dobrosrdečného, milujúceho, starostlivého, trpezlivého a skvelého otecka. Bude nám nesmierne chýbať,“ vyjadrila svoj žiaľ dvojnásobná olympijská víťazka a päťnásobná majsterka sveta.

Smútok a žiaľ v rodine Mikaely

Veľká rivalka slovenskej lyžiarskej hviezdy Petry Vlhovej zažila so svojimi rodičmi mimoriadne šťastné chvíle v závere roka, keď sa jej medzi sviatkami podaril triumfálny návrat do Svetového pohára po krátkej kríze. Televízne zábery boli plné objatí Mikaely so svojou matkou i otcom, v Lienzi vyhrala obrovský i špeciálny slalom.

Shiffrin pracoval v zdravotníctve

Jeff Shiffrin bol anesteziológ a spolu so svojou manželkou Eileen sprevádzali svoju dcéru pravidelne ne jej púti po lyžiarskych strediskách. Zatiaľ nie je známe, či líderka seriálu vynechá víkendové podujatie SP v Garmisch-Partenkirchene. Vlhová sa chystá štartovať v nedeľnom super-G a podľa okolností aj v sobotnom zjazde, v oboch kĺzavých disciplínach ukázala v januári aj bez patričného tréningu konkurencieschop­nosť. Medzi ňou, Shiffrinovou nečakane aj Taliankou Federicou Brignoneovou sa v tejto zime rozpútal zaujímavý trojboj na viacerých frontoch, nevynímajúc celkového poradia SP.

Je líderkou Svetového pohára

Shiffrinová ako víťazka jeho predchádzajúcich troch ročníkov vedie s 1225-bodovým kontom pred Brignoneovou (955), Vlhová stráca na líderku 395 bodov. Tesnejšie medzi Američankou a Slovenkou je to v slalome, v poradí obrovského slalomu to vyzerá na mikroduel Brignoneová-Shiffrinová, Vlhová sa doťahuje a stráca 122 b. V paralelných súťažiach je na čele Vlhová, Brignoneová je tretia. V super-G vedie Talianka, tretia je jej americká súperka a Shiffrinová je druhá v zjazde.

